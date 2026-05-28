Palmeiras mira venda para fechar orçamento, e Libertadores pode marcar despedida de Flaco

A partida entre Palmeiras e Junior Barranquilla, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, pode marcar a despedida de Flaco López. Artilheiro da equipe na temporada, o atacante segue no radar de clubes do futebol europeu, incluindo o Atlético de Madrid, e deve ter o passe valorizado caso seja convocado para defender a seleção da Argentina na Copa do Mundo.

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O atacante ainda aguarda a lista final do técnico Lionel Scaloni para descobrir se seu nome estará entre os 26 convocados da Argentina, que entra no torneio com a missão de defender o título. Caso seja chamado, fará nesta noite sua última partida pelo Alviverde no primeiro semestre.

Ainda no fim de 2025, o Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou o orçamento para a temporada 2026. Entre os tópicos, aparece a projeção de arrecadação de R$ 399,6 milhões com vendas de ativos no mercado de transferências.

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Entre os principais cotados, aparecem Flaco López e o jovem Allan, formado nas categorias de base. Até o momento, o Palmeiras está próximo de atingir um terço da meta pré-estabelecida com vendas de jogadores.

Jhon Jhon, negociado pelo Red Bull Bragantino ao Zenit Saint Petersburg, além de Facundo Torres e Aníbal Moreno, vendidos respectivamente para o Austin FC, da MLS, e o River Plate, da Argentina, impulsionam os valores totais.

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Flaco López comemora gol do Palmeiras na fase de grupos da Copa Libertadores (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Palmeiras tem duelo decisivo na Libertadores

O Palmeiras soma oito pontos e aparece na segunda colocação do Grupo F, dois atrás do líder Cerro Porteño, já classificado ao mata-mata, e dois à frente do Sporting Cristal, único adversário que ameaça a vaga alviverde.

Para não depender de outros resultados, a equipe de Abel Ferreira necessita de uma vitória simples contra o Junior Barranquilla, já eliminado, em casa, para avançar. Para o duelo, a comissão técnica escalará a equipe com força máxima, à exceção dos lesionados Vitor Roque, Bruno Fuchs, Benedetti e Ramón Sosa, além de Piquerez, que já se apresentou à seleção do Uruguai.

Classificação do grupo F

1 . Cerro Porteño (PAR): 10 pontos 2 . Palmeiras: 8 pontos 3 . Sporting Cristal (PER): 6 pontos 4 . Junior Barranquilla (COL): 4 pontos

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