Matheus Cunha faz revelação sobre passagem pelo Cruzeiro: 'Voltei antes do tempo' O arqueiro foi apresentado pela equipe gaúcha nesta segunda-feira

Emprestado pelo Cruzeiro por um ano, o goleiro Matheus Cunha foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (20) pelo Internacional. Em coletiva de imprensa, o arqueiro comentou sobre a má fase vivida na Toca da Raposa II e revelou que voltou antes do tempo planejado após lesão no joelho.

– O que aconteceu no Cruzeiro são águas passadas. Tenho total confiança na minha qualidade. Venho para o Inter ajudar. O Fabinho me conhece do Flamengo. Venho feliz e com ambição para trabalhar, colocar o Inter no lugar que nunca deveria ter saído – disse Matheus Cunha.

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– Quando cheguei ao Cruzeiro , fiz uma cirurgia no joelho com quatro dias de trabalho. Na recuperação, durante a transição, o Cássio se lesionou. Com a ambição de ajudar, voltei antes do tempo. Nunca vou fugir das batalhas. Quando o Fabinho me apresentou a oportunidade, não tive dúvida. Sei do tamanho do Inter. Tive o privilégio de trabalhar com Thiago Maia e Dudu na base. Vão me ajudar muito – revelou o goleiro.

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Matheus Cunha em treinamento no Inter (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Matheus Cunha sofreu uma lesão no menisco do joelho. Por conta disso, sua estreia foi contra o Pouso Alegre, após lesão muscular de Cássio no jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro.

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– Só tenho a agradecer ao departamento médico do Cruzeiro. Foi um mês e meio muito difícil para mim. É complicado chegar a um clube novo e se machucar com quatro dias de treino. Sou grato ao Dr. Sergio Campolina e aos fisioterapeutas pelo trabalho – desabafou o arqueiro após aquela partida.

Matheus Cunha fala sobre pressão

Em sua apresentação, o goleiro foi questionado pelos jornalistas sobre a pressão de assumir a meta colorada e se colocou à disposição de Paulo Pezzolano.

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– Hoje, todo jogador convive com pressão. A pressão está no futebol, ainda mais em um time grande. É saber administrar isso, trabalhar, evoluir sempre e conquistar coisas grandes aqui – disse Matheus Cunha.

– A preparação está ótima. Estou treinando em dois períodos desde que cheguei. Trabalho para estar pronto. Não fujo da batalha; se precisar jogar quarta-feira, estou apto – comentou.

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