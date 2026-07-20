Thiago Silva tem nome publicado no BID e está apto a estrear pelo Fluminense Jogador estará em campo contra o Grêmio, no domingo (26)

Thiago Silva está autorizado a defender o Fluminense em partidas oficiais. O nome do zagueiro apareceu nesta segunda-feira (20) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, etapa que faltava para que o jogador pudesse ser utilizado no Campeonato Brasileiro.

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Com a regularização concluída, o defensor poderá ser relacionado para o confronto com o Grêmio, no próximo domingo (26), na Arena do Grêmio. Após ter o nome publicado no BID, Thiago Silva vai iniciar o jogo no time titular ao lado de Freytes.

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O registro só pôde ser realizado após a abertura da janela internacional de transferências. Diferentemente de Hulk, que teve a documentação concluída anteriormente e estreou contra o RB Bragantino por conta de abertura de janela extraordinária, Thiago Silva precisava aguardar o início do período para jogadores vindos do exterior.

Thiago Silva no BID da CBF pelo Fluminense (Foto: Reprodução)

Zubeldía planeja controlar utilização de Thiago Silva

O zagueiro chegou ao Rio de Janeiro no dia 30 de junho, depois de rescindir o contrato com o Porto, e iniciou um trabalho de recondicionamento físico após o período de férias.

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Luis Zubeldía já indicou que pretende administrar a utilização do defensor de acordo com sua condição física e com o acúmulo de partidas no calendário. O treinador lembrou que adotou estratégia semelhante em sua primeira passagem ao lado do jogador.

— Utilizamos o Thiago especificamente tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. Lembro que fizemos isso quando assumimos, em setembro de 2025, e funcionou bem. Não digo que escolhíamos partidas, mas trabalhávamos em conjunto, avaliando como ele se sentia diante do acúmulo do calendário — afirmou Zubeldía.

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O técnico também deixou clara a expectativa depositada sobre o reforço para o sistema defensivo.

— Thiago chega para solucionar questões defensivas. Caso contrário, não haveria necessidade de contratá-lo. Está claro qual é o objetivo dele — completou.

Thiago Silva já atuou em amistoso pelo Fluminense

Mesmo antes de ser regularizado, Thiago Silva ganhou minutos no amistoso contra o Bahia, disputado no dia 12 de julho. O zagueiro entrou durante o segundo tempo da vitória tricolor por 2 a 0, quando Zubeldía montou a equipe com três defensores.

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Thiago retorna ao Tricolor após sete meses. Em suas passagens anteriores, o defensor disputou 212 partidas, marcou 19 gols e conquistou a Copa do Brasil de 2007, primeiro título de expressão de sua carreira.

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