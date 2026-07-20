Patrocinadora pode ajudar o Corinthians a derrubar transfer ban; entenda
Acordo comercial abre caminho para a quitação de uma das pendências financeiras junto à Fifa
O patrocínio da Fatal Fans, anunciado recentemente pelo Corinthians, pode ser um importante aliado do clube para derrubar um dos transfer bans impostos pela Fifa e CBF. O objetivo é que o recurso ajude a aliviar a crise financeira enfrentada pela equipe nos últimos meses.
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A prioridade da diretoria é quitar o transfer ban aplicado pela Fifa em razão do não pagamento de multas disciplinares relacionadas a três processos distintos, envolvendo as contratações de José Martínez, Charles e Talles Magno. O valor devido é de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,151 milhão na cotação atual).
Resolver essa pendência seria o primeiro passo para encerrar um dos três transfer bans que o Corinthians enfrenta atualmente. O Timão foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez.
A terceira punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).
Acordo com a patrocionadora
O Corinthians fechou com a Fatal Fans, plataforma de assinatura de conteúdo, um contrato válido até dezembro de 2027. O acordo prevê o repasse de R$ 22 milhões ao clube durante o período de vigência e contempla as equipes de futebol masculino, futebol feminino, futsal e basquete.
O vínculo foi assinado no dia 27 de junho pelo presidente Osmar Stabile e representa uma das principais receitas comerciais fechadas pela atual gestão.
A exposição da marca da Fatal Fans será diferente em cada modalidade. No futebol masculino, a empresa estampará o calção da equipe principal. Já no basquete, a marca ficará na parte traseira do uniforme, enquanto, no futsal, será exibida na barra inferior da camisa.
Corinthians agenda pagamento de direito de imagem
O Corinthians deve quitar, nesta segunda-feira (20), os direitos de imagem dos jogadores referentes ao mês de junho. A diretoria decidiu priorizar o pagamento dos vencimentos do elenco antes de realizar qualquer movimentação no mercado.
Os direitos de imagem referentes ao mês de maio, que já estão em atraso, devem ser quitados apenas na próxima semana. A intenção da diretoria é regularizar primeiro o pagamento de junho, cujo vencimento ocorre nesta segunda-feira (20), e, na sequência, acertar o débito pendente de maio.
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