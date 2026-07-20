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Patrocinadora pode ajudar o Corinthians a derrubar transfer ban; entenda

Acordo comercial abre caminho para a quitação de uma das pendências financeiras junto à Fifa

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
20/07/2026 18:54
Atualizado há 1 minutos
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Presidente Osmar Stabile, do Corinthians
Corinthians pretende utilizar recursos da Fatal Fans para quitar uma das pendências (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O patrocínio da Fatal Fans, anunciado recentemente pelo Corinthians, pode ser um importante aliado do clube para derrubar um dos transfer bans impostos pela Fifa e CBF. O objetivo é que o recurso ajude a aliviar a crise financeira enfrentada pela equipe nos últimos meses.

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    A prioridade da diretoria é quitar o transfer ban aplicado pela Fifa em razão do não pagamento de multas disciplinares relacionadas a três processos distintos, envolvendo as contratações de José Martínez, Charles e Talles Magno. O valor devido é de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,151 milhão na cotação atual).

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    Resolver essa pendência seria o primeiro passo para encerrar um dos três transfer bans que o Corinthians enfrenta atualmente. O Timão foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez.

    A terceira punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

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    Acordo com a patrocionadora

    O Corinthians fechou com a Fatal Fans, plataforma de assinatura de conteúdo, um contrato válido até dezembro de 2027. O acordo prevê o repasse de R$ 22 milhões ao clube durante o período de vigência e contempla as equipes de futebol masculino, futebol feminino, futsal e basquete.

    O vínculo foi assinado no dia 27 de junho pelo presidente Osmar Stabile e representa uma das principais receitas comerciais fechadas pela atual gestão.

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    A exposição da marca da Fatal Fans será diferente em cada modalidade. No futebol masculino, a empresa estampará o calção da equipe principal. Já no basquete, a marca ficará na parte traseira do uniforme, enquanto, no futsal, será exibida na barra inferior da camisa.

    Jogadores do Corinthians reunidos
    Elenco do Corinthians durante treinamento (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

    Corinthians agenda pagamento de direito de imagem

    Corinthians deve quitar, nesta segunda-feira (20), os direitos de imagem dos jogadores referentes ao mês de junho. A diretoria decidiu priorizar o pagamento dos vencimentos do elenco antes de realizar qualquer movimentação no mercado.

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    Os direitos de imagem referentes ao mês de maio, que já estão em atraso, devem ser quitados apenas na próxima semana. A intenção da diretoria é regularizar primeiro o pagamento de junho, cujo vencimento ocorre nesta segunda-feira (20), e, na sequência, acertar o débito pendente de maio.

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