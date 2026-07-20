São Paulo anuncia contratação de Aurélio Buta Aurélio Buta foi anunciado pelo São Paulo

O São Paulo anunciou a contratação de Aurélio Buta nesta segunda-feira, dia 20 de julho. O jogador chega sem custos de transferência após o fim do contrato com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Buta assinou vínculo até 30 de junho de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada caso cumpra metas estabelecidas em contrato.

Aos 29 anos, Buta nasceu em Angola, mas se naturalizou português e construiu praticamente toda a carreira no futebol europeu. O lateral passou pelas categorias de base do Benfica e acumulou passagens por clubes como Royal Antwerp, da Bélgica, Eintracht Frankfurt, da Alemanha, Stade de Reims, da França, e Copenhague, da Dinamarca.

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Em sua chegada, o defensor destacou a oportunidade de vestir a camisa do Tricolor e afirmou estar motivado para o novo desafio. Segundo Buta, atuar por um clube da grandeza do São Paulo representa um passo importante na carreira, além da chance de contribuir para os objetivos da equipe na temporada.

- Agradeço pela oportunidade de estar aqui. É uma oportunidade muito boa para a minha carreira, porque o São Paulo é um clube grandioso. Estou feliz e espero ver a nossa torcida em breve no estádio - disse.

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Buta em ação (Foto: Reprodução)

Quem é Aurélio Buta?

Buta foi revelado nas categorias de base do Benfica, onde estreou profissionalmente em 2016. Ao longo da carreira, também defendeu Royal Antwerp (Bélgica), Stade de Reims (França) e Eintracht Frankfurt (Alemanha), além da recente passagem pelo Copenhague. Por estar sem clube, chegaria ao Tricolor sem custo de transferência. O Lance! levantou como joga, números e como se adaptaria ao sistema de Dorival.

Aurélio Buta pode chegar ao São Paulo para suprir uma necessidade que vai além da lateral direita. Desde que assumiu o comando da equipe, Dorival Júnior tem testado diferentes formações e utilizado um sistema diferente, no qual a saída de bola é construída com uma linha de três defensores. Neste cenário, a versatilidade de Buta chama atenção.

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Na última temporada, disputou 18 partidas entre Eintracht Frankfurt e Copenhague, marcou um gol e manteve médias mais consistentes na fase defensiva do que na criação ofensiva. Ao longo da carreira, soma 167 jogos, cinco gols e 13 assistências, além de apresentar bons índices de desarmes e eficiência nos duelos. Os dados são do Sofascore.

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