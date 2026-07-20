logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

São Paulo anuncia contratação de Aurélio Buta

Aurélio Buta foi anunciado pelo São Paulo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
20/07/2026 18:36
Favorite o Lance! no Google
Aurélio Buta com a camisa do São Paulo
Buta chegou sem custos ao Tricolor (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O São Paulo anunciou a contratação de Aurélio Buta nesta segunda-feira, dia 20 de julho. O jogador chega sem custos de transferência após o fim do contrato com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Buta assinou vínculo até 30 de junho de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada caso cumpra metas estabelecidas em contrato.

  • Bandeirinha do São Paulo

    São Paulo ainda precisa arrecadar valor milionário para atingir meta de vendas

    São Paulo
    Há 4 horas
  • Gustavo Santana do São Paulo

    Joia de Cotia entra no radar e projeta espaço no profissional do São Paulo

    São Paulo
    Há 3 horas

    • Aos 29 anos, Buta nasceu em Angola, mas se naturalizou português e construiu praticamente toda a carreira no futebol europeu. O lateral passou pelas categorias de base do Benfica e acumulou passagens por clubes como Royal Antwerp, da Bélgica, Eintracht Frankfurt, da Alemanha, Stade de Reims, da França, e Copenhague, da Dinamarca.

    continua após a publicidade

    Em sua chegada, o defensor destacou a oportunidade de vestir a camisa do Tricolor e afirmou estar motivado para o novo desafio. Segundo Buta, atuar por um clube da grandeza do São Paulo representa um passo importante na carreira, além da chance de contribuir para os objetivos da equipe na temporada.

    - Agradeço pela oportunidade de estar aqui. É uma oportunidade muito boa para a minha carreira, porque o São Paulo é um clube grandioso. Estou feliz e espero ver a nossa torcida em breve no estádio - disse.

    continua após a publicidade
    Aurélio Buta em atuação
    Buta em ação (Foto: Reprodução)

    Quem é Aurélio Buta?

    Buta foi revelado nas categorias de base do Benfica, onde estreou profissionalmente em 2016. Ao longo da carreira, também defendeu Royal Antwerp (Bélgica), Stade de Reims (França) e Eintracht Frankfurt (Alemanha), além da recente passagem pelo Copenhague. Por estar sem clube, chegaria ao Tricolor sem custo de transferência. O Lance! levantou como joga, números e como se adaptaria ao sistema de Dorival.

    Aurélio Buta pode chegar ao São Paulo para suprir uma necessidade que vai além da lateral direita. Desde que assumiu o comando da equipe, Dorival Júnior tem testado diferentes formações e utilizado um sistema diferente, no qual a saída de bola é construída com uma linha de três defensores. Neste cenário, a versatilidade de Buta chama atenção.

    continua após a publicidade

    Na última temporada, disputou 18 partidas entre Eintracht Frankfurt e Copenhague, marcou um gol e manteve médias mais consistentes na fase defensiva do que na criação ofensiva. Ao longo da carreira, soma 167 jogos, cinco gols e 13 assistências, além de apresentar bons índices de desarmes e eficiência nos duelos. Os dados são do Sofascore.

    🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Maik com a camisa do São Paulo

    São Paulo

    Chegada de reforço deve levar Maik a ser emprestado pelo São Paulo

    Há 2 minutos
    Bandeirinha do São Paulo

    São Paulo

    São Paulo ainda precisa arrecadar valor milionário para atingir meta de vendas

    Há 4 horas
    Gustavo Santana do São Paulo

    São Paulo

    Joia de Cotia entra no radar e projeta espaço no profissional do São Paulo

    Há 6 horas
    Marcos Antônio durante treino do São Paulo. (Foto: Divulgação/ SPFC)

    São Paulo

    Dorival ganha reforço importante na reta final da preparação para volta do Brasileirão

    Há 22 horas
    Sabino se recupera de lesão e participa de treino do São Paulo

    São Paulo

    Sabino reforça São Paulo antes de retorno do Brasileirão; veja como foi o treino

    Há 1 dia
    Alan Franco pelo São Paulo

    São Paulo

    Quem pode deixar o São Paulo? Veja o cenário de cada jogador e os números

    Há 2 dias
    Mais LANCE!
    Newton anunciado pelo São Paulo

    São Paulo anuncia Newton como reforço para temporada

    Luciano em jogo-treino do São Paulo

    Com gols de Luciano e joia de Cotia, São Paulo vence jogo-treino contra Ferroviária

    Bandeirinha do São Paulo

    Grupos dividem indicações para eleição de conselheiros no São Paulo

    CT de Cotia

    Cotia completa 21 anos e se consolida como um dos principais ativos do São Paulo

    Crespo foi demitido no dia 9 de março (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

    Ex-técnico do São Paulo, Crespo é anunciado por novo clube

    Rafinha-Sao-Paulo-Bahia

    Torcedores do São Paulo avaliam nova função de Rafinha: 'Veremos'

    Rafinha pelo SPFC

    São Paulo oficializa Rafinha como executivo de futebol

    Aurélio Buta no mercado

    São Paulo fecha contratação de Aurélio Buta; veja detalhes

    Sabino se recupera de lesão e participa de treino do São Paulo

    São Paulo atualiza situação médica de Sabino, e elenco treina no SuperCT

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão

    Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja números

    Dorival à beira do gramado no Morumbis pelo São Paulo

    Trio da base do São Paulo pode ganhar espaço no time profissional com Dorival

    Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão

    Da eficiência do Palmeiras à imprecisão do Vasco: os ataques do Brasileirão em números

    Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial

    Como a Copa do Mundo pode mudar o papel de Bobadilla no São Paulo?