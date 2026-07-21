Contra o Bahia, Atlético aposta na força da Arena MRV para 'largar bem' no retorno
Galo recebe o tricolor nesta terça-feira (21) na retomada do calendário oficial
O Atlético recebe o Bahia nesta terça-feira (21), às 19h30, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na retomada do calendário oficial após a pausa para a Copa do Mundo, o Galo aposta na força como mandante para iniciar bem o segundo semestre e dar o primeiro passo rumo aos principais objetivos da temporada.
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A equipe volta a disputar uma partida oficial após quase dois meses. O último compromisso foi a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no dia 30 de maio, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.
Depois de três semanas de férias e quase um mês de preparação na Cidade do Galo, o elenco comandado por Eduardo Domínguez espera transformar o período de treinamentos em um bom desempenho dentro de campo. Para isso, o treinador argentino conta com um importante aliado: a Arena MRV.
Desde que assumiu o comando da equipe, Domínguez dirigiu o Atlético em dez partidas no estádio. O retrospecto é positivo, com oito vitórias, um empate e apenas uma derrota, aproveitamento de 83,3%. No período, o Galo marcou 15 gols e sofreu nove.
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Objetivo e situação do Atlético no Brasileirão
Além de iniciar bem a retomada da temporada, o Atlético encara o Campeonato Brasileiro como um dos principais caminhos para atingir a meta estabelecida pela diretoria: garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2027.
Nas duas últimas temporadas, o clube brigou até as rodadas finais para se afastar da zona de rebaixamento e terminou apenas com uma classificação para a Copa Sul-Americana. Neste ano, o cenário é diferente. O objetivo é fazer uma campanha mais consistente, disputar a parte de cima da tabela e voltar à principal competição do continente.
Atualmente, o Atlético ocupa a nona colocação, com 24 pontos. A equipe inicia a rodada a seis pontos do Athletico-PR, primeiro clube dentro da zona de classificação para a Libertadores, e vê o duelo contra o Bahia como uma oportunidade de começar a diminuir essa distância logo na retomada do campeonato.
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