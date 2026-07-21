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Thiago Silva resolve o problema do Fluminense na bola aérea? Números respondem

Zagueiro estreia contra o Grêmio, no domingo (26)

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 05:10
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Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o Bahia
Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Regularizado e novamente à disposição do Fluminense, Thiago Silva retorna ao time com uma missão clara na visão de Luis Zubeldía: ajudar a corrigir problemas defensivos. Entre os pontos de atenção está o desempenho tricolor nas bolas paradas, uma das principais fontes de gols sofridos pela equipe.

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    — Thiago chega para solucionar questões defensivas. Caso contrário, não haveria necessidade de contratá-lo. Está claro qual é o objetivo dele. Não digo que escolhíamos partidas, mas trabalhávamos em conjunto, avaliando como ele se sentia diante do acúmulo do calendário — afirmou Zubeldía.

    Thiago Silva teve o nome publicado no BID da CBF e está legalmente liberado para atuar. O zagueiro poderá fazer sua reestreia oficial no próximo domingo (26), contra o Grêmio, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

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    Números são semelhantes no recorte geral

    Um levantamento feito pelo Lance! em parceria com o Sofascore analisou os gols de bola parada sofridos pelo Fluminense desde 2024, separando as partidas com e sem Thiago Silva em campo. Com o zagueiro, o Tricolor sofreu 19 gols em 55 jogos, média de 0,34 por partida. Sem o defensor, foram 28 gols em 78 compromissos, média de 0,36.

    A diferença geral é pequena. Portanto, os dados não permitem afirmar que a presença de Thiago, isoladamente, resolveu o problema das bolas paradas. O desempenho também muda de acordo com cada competição.

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    Fluminense com Thiago Silva desde 2024

    CompetiçãoJogosGols sofridos em bolas paradasMédia

    Brasileirão

    40

    13

    0,33

    Copa do Brasil

    6

    5

    0,83

    Copa do Mundo de Clubes

    5

    1

    0,20

    Libertadores

    4

    0

    0,00

    Total

    55

    19

    0,34

    Fluminense sem Thiago Silva desde 2024

    CompetiçãoJogosGols sofridos em bolas paradasMédia

    Brasileirão

    55

    19

    0,35

    Copa do Brasil

    10

    3

    0,30

    Libertadores

    12

    6

    0,50

    Copa do Mundo de Clubes

    1

    0

    0,00

    Total

    78

    28

    0,36

    Impacto varia entre as competições

    No Brasileirão, os números são praticamente iguais. Com Thiago Silva, o Fluminense sofreu 0,33 gol de bola parada por jogo. Sem o zagueiro, a média foi de 0,35.

    A maior diferença positiva aparece na Libertadores. O Tricolor não sofreu gols desse tipo nos quatro jogos com Thiago, enquanto levou seis em 12 partidas sem o defensor, média de 0,50.

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    Na Copa do Brasil, porém, o cenário se inverte. Foram cinco gols sofridos em seis partidas com Thiago Silva, média de 0,83, contra três em dez jogos sem ele.

    Os recortes também possuem tamanhos diferentes. Thiago disputou apenas quatro jogos de Libertadores e seis de Copa do Brasil no período, o que faz com que um pequeno número de gols tenha peso elevado nas médias.

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    A estatística considera apenas os gols sofridos em situações de bola parada, como escanteios, cobranças de falta e outras jogadas reiniciadas. O estudo não compreende todos os lances aéreos defensivos do Fluminense.

    Cruzamentos com a bola rolando, lançamentos longos, segundas bolas, disputas pelo alto e falhas na proteção da área fora das bolas paradas não estão necessariamente incluídos. Por isso, a avaliação completa da influência de Thiago Silva também precisa considerar posicionamento, comunicação, organização da linha defensiva e capacidade de vencer duelos aéreos — aspectos que não aparecem apenas na contagem de gols sofridos.

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    Thiago Silva no treino do Fluminense
    Thiago Silva no treino do Fluminense com Hulk ao fundo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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