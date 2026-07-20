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São Paulo ainda precisa arrecadar valor milionário para atingir meta de vendas

Tricolor tem meta estabelecida em orçamento para a temporada

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
20/07/2026 14:22
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Bandeirinha do São Paulo
São Paulo tem meta estabelecida para a temporada (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O São Paulo enfrenta dificuldades para atingir a meta de R$ 180 milhões em vendas de jogadores prevista no orçamento da temporada. Até o momento, o clube arrecadou cerca de R$ 23 milhões com as negociações de Rodriguinho, Erick e o empréstimo de Alan Franco ao Tigres, do México.

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    • A principal venda foi a de Rodriguinho, negociado com o Red Bull Bragantino por US$ 3 milhões, cerca de R$ 16 milhões. Na sequência, o Tricolor acertou a transferência definitiva de Erick para o Vitória. O clube baiano pagou R$ 7 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos do atacante.

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    Alan Franco foi emprestado ao Tigres por uma temporada. O acordo rendeu US$ 500 mil, aproximadamente R$ 2,5 milhões, ao São Paulo e ainda prevê uma opção de compra de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,7 milhões) ao fim do vínculo.

    Alan Franco pelo São Paulo
    Alan Franco foi emprestado ao Tigres (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

    Ou seja, o São Paulo ainda precisa arrecadar aproximadamente R$ 157 milhões para atingir a meta de vendas prevista no orçamento da temporada.

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    Quem pode ser negociado pelo São Paulo?

    Além das negociações já concluídas, o São Paulo ainda pode movimentar a janela de transferências. Gonzalo Tapia tem conversas avançadas para ser emprestado ao Columbus Crew, dos Estados Unidos. O acordo prevê opção de compra fixada em cerca de US$ 1,5 milhão ao fim do vínculo.

    Internamente, Bobadilla e Lucca também são tratados como os principais ativos do elenco com potencial para gerar receita. Apesar disso, até o momento o Tricolor ainda não recebeu propostas concretas que avancem para uma negociação definitiva pelos dois jogadores.

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