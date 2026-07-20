Cruzeiro terá reencontro contra o Internacional pelo Brasileirão O uruguaio teve uma passagem memorável pela Toca da Raposa II

Após a pausa para a Copa do Mundo, a Raposa voltará a disputar partidas oficiais nesta quarta-feira (22), quando enfrenta o Internacional pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, o Cruzeiro terá um reencontro especial.

A Raposa reencontrará Paulo Pezzolano, técnico que recolocou o Cabuloso na elite do futebol brasileiro. Contratado no início de 2022, ele chegou vindo do Pachuca, do México, e cumpriu seu principal objetivo ao tirar a equipe da Série B após duas temporadas.

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No fim da última temporada, o treinador teve o nome relacionado ao Cruzeiro, mas o clube optou por seguir com as negociações por Tite. Curiosamente, o técnico gaúcho era o plano A no Internacional, mas acertou com a Raposa.

Desde então, este será o primeiro encontro do comandante com o Cruzeiro. No comando do Colorado, ele soma 15 vitórias, sete empates e sete derrotas.

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Relembre passagem de Pezzolano pelo Cruzeiro

Contratado em 4 de janeiro de 2022, o uruguaio chegou à Toca da Raposa II. Em sua apresentação, ele destacou que o nome do Cruzeiro pesou, apesar de ter recebido contatos de clubes que disputariam a Libertadores.

– Antes de tudo, tive a sorte de receber algumas propostas de outros times. Times importantes, que jogariam a Libertadores, da Argentina e de outros países. Mas quando surgiu o Cruzeiro, chamou a atenção. Temos que saber que no mundo o nome e o escudo do Cruzeiro têm muito peso. É um momento bom, que todos gostaríamos de encontrar, tudo perfeito. Mas é um momento bom para sofrer com o clube, sair e deixar uma marca nele. Acredito muito nisso na vida. Conhecemos os clubes nos momentos difíceis. A diretoria, encabeçada pelo Ronaldo, conta com muita gente séria, e isso nos ajuda a trabalhar. Isso é muito bom para os jogadores. É importante que tenhamos esse respaldo – disse o uruguaio.

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Com um time intenso e com perfil enérgico à beira do campo, Paulo Pezzolano caiu nas graças da torcida. e recolocou a equipe na final do Campeonato Mineiro. Na Série B, o Cabuloso sobrou e garantiu a classificação para a elite do futebol nacional.

Cruzeiro terá reencontro com Pezzolano (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Apesar da temporada espetacular em 2022, o início da temporada seguinte com o uruguaio foi de oscilação. No Estadual, o Cruzeiro foi eliminado na semifinal, com duas derrotas para o América-MG que resultaram na saída de Pezzolano.

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– Eu não estava 100%. Este clube, gigante como o Cruzeiro, necessita de um treinador que esteja 1000%. Não foi uma decisão tomada de forma impulsiva. Foi analisada com muita frieza e reflexão. A decisão já estava definida desde dezembro com a direção. Decidimos seguir no Mineiro para que procurassem o melhor treinador, e assim evitar um interino. Demos tempo para que pudessem seguir o caminho necessário. Encontrar o melhor técnico possível para o Cruzeiro – comentou Paulo Pezzolano.

No fim, ele encerrou sua passagem pela Toca da Raposa II com 68 jogos, 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas, com 62,25% de aproveitamento.

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