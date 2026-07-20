Chegada de reforço deve levar Maik a ser emprestado pelo São Paulo Jogador deve ser negociado em breve

O São Paulo deve emprestar Maik nesta janela de transferências. Com a chegada de Aurélio Buta, anunciado oficialmente nesta segunda-feira (20), a diretoria definiu que o lateral-direito buscará um novo destino para ganhar mais minutos. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Gabriel Sá e confirmada pelo Lance!.

Na passagem de Roger Machado, Maik chegou a trabalhar separado do restante do elenco após avaliações internas apontarem um rendimento abaixo do esperado nos treinamentos. O cenário mudou com a chegada de Dorival Júnior e a saída de Rui Costa. Reintegrado ao grupo, o lateral voltou a participar das atividades e passou por um período de avaliação da nova comissão técnica.

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Maik pelo São Paulo (Foto: Divulgação)

Entenda quais devem ser os próximos passos de Maik no São Paulo

Durante a intertemporada, Maik voltou a trabalhar normalmente com o restante do elenco. Mesmo assim, a tendência é que o lateral seja emprestado nesta janela de transferências. O São Paulo aguarda a chegada de propostas para definir o futuro do jogador nos próximos dias.

Maik iniciou a temporada com espaço entre os titulares sob o comando de Hernán Crespo. No entanto, perdeu espaço após a chegada de Roger Machado. Reintegrado por Dorival Júnior durante a intertemporada, o lateral foi avaliado pela comissão técnica, mas a diretoria definiu que um empréstimo é o melhor caminho.

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