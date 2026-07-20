logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Chegada de reforço deve levar Maik a ser emprestado pelo São Paulo

Jogador deve ser negociado em breve

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
20/07/2026 19:00
Favorite o Lance! no Google
Maik com a camisa do São Paulo
Maik com a camisa do São Paulo (Foto: Divulgação)

O São Paulo deve emprestar Maik nesta janela de transferências. Com a chegada de Aurélio Buta, anunciado oficialmente nesta segunda-feira (20), a diretoria definiu que o lateral-direito buscará um novo destino para ganhar mais minutos. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Gabriel Sá e confirmada pelo Lance!.

  • Aurélio Buta com a camisa do São Paulo

    São Paulo anuncia contratação de Aurélio Buta

    São Paulo
    Há 25 minutos
  • Bandeirinha do São Paulo

    São Paulo ainda precisa arrecadar valor milionário para atingir meta de vendas

    São Paulo
    Há 4 horas

    • Na passagem de Roger Machado, Maik chegou a trabalhar separado do restante do elenco após avaliações internas apontarem um rendimento abaixo do esperado nos treinamentos. O cenário mudou com a chegada de Dorival Júnior e a saída de Rui Costa. Reintegrado ao grupo, o lateral voltou a participar das atividades e passou por um período de avaliação da nova comissão técnica.

    continua após a publicidade
    Maik pelo São Paulo
    Maik pelo São Paulo (Foto: Divulgação)

    Entenda quais devem ser os próximos passos de Maik no São Paulo

    Durante a intertemporada, Maik voltou a trabalhar normalmente com o restante do elenco. Mesmo assim, a tendência é que o lateral seja emprestado nesta janela de transferências. O São Paulo aguarda a chegada de propostas para definir o futuro do jogador nos próximos dias.

    Maik iniciou a temporada com espaço entre os titulares sob o comando de Hernán Crespo. No entanto, perdeu espaço após a chegada de Roger Machado. Reintegrado por Dorival Júnior durante a intertemporada, o lateral foi avaliado pela comissão técnica, mas a diretoria definiu que um empréstimo é o melhor caminho.

    continua após a publicidade

    🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Aurélio Buta com a camisa do São Paulo

    São Paulo

    São Paulo anuncia contratação de Aurélio Buta

    Há 25 minutos
    Bandeirinha do São Paulo

    São Paulo

    São Paulo ainda precisa arrecadar valor milionário para atingir meta de vendas

    Há 4 horas
    Gustavo Santana do São Paulo

    São Paulo

    Joia de Cotia entra no radar e projeta espaço no profissional do São Paulo

    Há 6 horas
    Marcos Antônio durante treino do São Paulo. (Foto: Divulgação/ SPFC)

    São Paulo

    Dorival ganha reforço importante na reta final da preparação para volta do Brasileirão

    Há 22 horas
    Sabino se recupera de lesão e participa de treino do São Paulo

    São Paulo

    Sabino reforça São Paulo antes de retorno do Brasileirão; veja como foi o treino

    Há 1 dia
    Alan Franco pelo São Paulo

    São Paulo

    Quem pode deixar o São Paulo? Veja o cenário de cada jogador e os números

    Há 2 dias
    Mais LANCE!
    Newton anunciado pelo São Paulo

    São Paulo anuncia Newton como reforço para temporada

    Luciano em jogo-treino do São Paulo

    Com gols de Luciano e joia de Cotia, São Paulo vence jogo-treino contra Ferroviária

    Bandeirinha do São Paulo

    Grupos dividem indicações para eleição de conselheiros no São Paulo

    CT de Cotia

    Cotia completa 21 anos e se consolida como um dos principais ativos do São Paulo

    Crespo foi demitido no dia 9 de março (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

    Ex-técnico do São Paulo, Crespo é anunciado por novo clube

    Rafinha-Sao-Paulo-Bahia

    Torcedores do São Paulo avaliam nova função de Rafinha: 'Veremos'

    Rafinha pelo SPFC

    São Paulo oficializa Rafinha como executivo de futebol

    Aurélio Buta no mercado

    São Paulo fecha contratação de Aurélio Buta; veja detalhes

    Sabino se recupera de lesão e participa de treino do São Paulo

    São Paulo atualiza situação médica de Sabino, e elenco treina no SuperCT

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão

    Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja números

    Dorival à beira do gramado no Morumbis pelo São Paulo

    Trio da base do São Paulo pode ganhar espaço no time profissional com Dorival

    Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão

    Da eficiência do Palmeiras à imprecisão do Vasco: os ataques do Brasileirão em números

    Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial

    Como a Copa do Mundo pode mudar o papel de Bobadilla no São Paulo?