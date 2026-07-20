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Lance de Neymar em treino do Santos chama atenção: 'Realmente'

Camisa 10 santista publicou em suas redes sociais

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 17:09
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Neymar durante treino do Santos após a Copa do Mundo
Neymar durante treino do Santos após a Copa do Mundo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Apesar da ausência de Neymar na lista de relacionados na partida do Santos contra o Universidad Central, na Venezuela, marcada para a próxima terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Polideportivo Misael Delgado, em Valência, pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana. O jogador publicou um compilado de vídeos com lances no treino.

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    • Nas redes sociais, torcedores brincaram com o lance dos vídeos e ironizaram que o camisa 10 poderia ter contribuído mais na Copa do Mundo. Outros internautas, no entanto, destacaram que ainda há espaço para recuperação do seu futebol. Veja o vídeo:

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    Veja a repercussão:

    O camisa 10 será o principal desfalque do Peixe, já que ainda está em processo de retorno após o período de férias concedido pro causa da participação na Copa do Mundo. O atacante segue treinando normalmente no CT Rei Pelé.

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    O clube ainda informou, em nota oficial, que adotou uma "programação de alternância" entre os atletas para minimizar o risco de lesões. Segundo o Santos, os índices físicos apresentados pelo elenco foram considerados satisfatórios, assim como os resultados obtidos durante a intertemporada realizada neste período de pausa.

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    Neymar durante treino do Santos após a Copa do Mundo
    Neymar durante treino do Santos após a Copa do Mundo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Confira nota oficial do Santos:

    A comissão técnica e a área de Saúde do Santos FC, pensando na sequência intensa de jogos nas próximas semanas, elaborou um cronograma para realizar alternância entre os atletas do elenco, visando preservar e minimizar lesões de longo prazo até o fim da temporada.

    O atacante Gabriel Barbosa apresentou mialgia nos adutores e seguirá trabalhando em Santos, visando a partida contra a Chapecoense.

    O volante Willian Arão, após pancada na costela contra o Botafogo e o lateral-direito Igor Vinícius, que vem tratando uma tendinite, serão preservados e não viajam para a Venezuela.

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    O volante João Schmidt, em fase final de transição física após desconforto na coxa direita, também seguirá trabalhando visando a partida contra a Chapecoense.

    O meia-atacante Neymar Jr, que se reapresentou na última sexta-feira (17) no CT Rei Pelé, segue cronograma de trabalho estabelecido após participar da Copa do Mundo.

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    Todos os atletas fizeram uma intertemporada muito proveitosa, treinaram em dois períodos na maioria dos dias, alcançaram índices físicos satisfatórios, ultrapassando limiares do primeiro semestre. Por conta disso, é necessária a programação de alternância a fim de evitar excessos de lesões.

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