Lance de Neymar em treino do Santos chama atenção: 'Realmente' Camisa 10 santista publicou em suas redes sociais

Apesar da ausência de Neymar na lista de relacionados na partida do Santos contra o Universidad Central, na Venezuela, marcada para a próxima terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Polideportivo Misael Delgado, em Valência, pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana. O jogador publicou um compilado de vídeos com lances no treino.

Nas redes sociais, torcedores brincaram com o lance dos vídeos e ironizaram que o camisa 10 poderia ter contribuído mais na Copa do Mundo. Outros internautas, no entanto, destacaram que ainda há espaço para recuperação do seu futebol. Veja o vídeo:

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Veja a repercussão:

Nossaaa quem é esse jogador ? Pq não foi chamado pra copa? É um absurdo Ancelotti não ter chamado ele 😤. Olha esses lance kkkkkkkk



Ele ia fazer diferença na copa 😂😂😂😂😂 — Lú ᶜʳᶠ ❤🖤 (@LucianaSouza077) July 20, 2026

Fazer isso no treino é fácil, quero ver fazer isso contra o Recoleta. — Diegoˢᶜᶜᵖ🦅 (@falkeersccp) July 20, 2026

Fazer isso no treino é fácil, quero ver fazer isso contra o Recoleta. — Diegoˢᶜᶜᵖ🦅 (@falkeersccp) July 20, 2026

Ele realmente ainda consegue ficar de pé 😭 — Victor 31/45 #ForaLeoJardim (@victorcrfla12) July 20, 2026

O homem vem pra levantar a sula, aguardem — Giovani (@Gimikolic) July 20, 2026

Impressionante! Um jogador treinando. — Felipe 09 (@fsorf9rj02) July 20, 2026

O camisa 10 será o principal desfalque do Peixe, já que ainda está em processo de retorno após o período de férias concedido pro causa da participação na Copa do Mundo. O atacante segue treinando normalmente no CT Rei Pelé.

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O clube ainda informou, em nota oficial, que adotou uma "programação de alternância" entre os atletas para minimizar o risco de lesões. Segundo o Santos, os índices físicos apresentados pelo elenco foram considerados satisfatórios, assim como os resultados obtidos durante a intertemporada realizada neste período de pausa.

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Neymar durante treino do Santos após a Copa do Mundo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira nota oficial do Santos:

A comissão técnica e a área de Saúde do Santos FC, pensando na sequência intensa de jogos nas próximas semanas, elaborou um cronograma para realizar alternância entre os atletas do elenco, visando preservar e minimizar lesões de longo prazo até o fim da temporada.

O atacante Gabriel Barbosa apresentou mialgia nos adutores e seguirá trabalhando em Santos, visando a partida contra a Chapecoense.

O volante Willian Arão, após pancada na costela contra o Botafogo e o lateral-direito Igor Vinícius, que vem tratando uma tendinite, serão preservados e não viajam para a Venezuela.

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O volante João Schmidt, em fase final de transição física após desconforto na coxa direita, também seguirá trabalhando visando a partida contra a Chapecoense.

O meia-atacante Neymar Jr, que se reapresentou na última sexta-feira (17) no CT Rei Pelé, segue cronograma de trabalho estabelecido após participar da Copa do Mundo.

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Todos os atletas fizeram uma intertemporada muito proveitosa, treinaram em dois períodos na maioria dos dias, alcançaram índices físicos satisfatórios, ultrapassando limiares do primeiro semestre. Por conta disso, é necessária a programação de alternância a fim de evitar excessos de lesões.

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