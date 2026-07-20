Lance de Neymar em treino do Santos chama atenção: 'Realmente'
Camisa 10 santista publicou em suas redes sociais
Apesar da ausência de Neymar na lista de relacionados na partida do Santos contra o Universidad Central, na Venezuela, marcada para a próxima terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Polideportivo Misael Delgado, em Valência, pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana. O jogador publicou um compilado de vídeos com lances no treino.
Nas redes sociais, torcedores brincaram com o lance dos vídeos e ironizaram que o camisa 10 poderia ter contribuído mais na Copa do Mundo. Outros internautas, no entanto, destacaram que ainda há espaço para recuperação do seu futebol. Veja o vídeo:
July 20, 2026
Veja a repercussão:
Nossaaa quem é esse jogador ? Pq não foi chamado pra copa? É um absurdo Ancelotti não ter chamado ele 😤. Olha esses lance kkkkkkkk— Lú ᶜʳᶠ ❤🖤 (@LucianaSouza077) July 20, 2026
Ele ia fazer diferença na copa 😂😂😂😂😂
Fazer isso no treino é fácil, quero ver fazer isso contra o Recoleta.— Diegoˢᶜᶜᵖ🦅 (@falkeersccp) July 20, 2026
Fazer isso no treino é fácil, quero ver fazer isso contra o Recoleta.— Diegoˢᶜᶜᵖ🦅 (@falkeersccp) July 20, 2026
Ele realmente ainda consegue ficar de pé 😭— Victor 31/45 #ForaLeoJardim (@victorcrfla12) July 20, 2026
O homem vem pra levantar a sula, aguardem— Giovani (@Gimikolic) July 20, 2026
Impressionante! Um jogador treinando.— Felipe 09 (@fsorf9rj02) July 20, 2026
O camisa 10 será o principal desfalque do Peixe, já que ainda está em processo de retorno após o período de férias concedido pro causa da participação na Copa do Mundo. O atacante segue treinando normalmente no CT Rei Pelé.
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O clube ainda informou, em nota oficial, que adotou uma "programação de alternância" entre os atletas para minimizar o risco de lesões. Segundo o Santos, os índices físicos apresentados pelo elenco foram considerados satisfatórios, assim como os resultados obtidos durante a intertemporada realizada neste período de pausa.
Confira nota oficial do Santos:
A comissão técnica e a área de Saúde do Santos FC, pensando na sequência intensa de jogos nas próximas semanas, elaborou um cronograma para realizar alternância entre os atletas do elenco, visando preservar e minimizar lesões de longo prazo até o fim da temporada.
O atacante Gabriel Barbosa apresentou mialgia nos adutores e seguirá trabalhando em Santos, visando a partida contra a Chapecoense.
O volante Willian Arão, após pancada na costela contra o Botafogo e o lateral-direito Igor Vinícius, que vem tratando uma tendinite, serão preservados e não viajam para a Venezuela.
O volante João Schmidt, em fase final de transição física após desconforto na coxa direita, também seguirá trabalhando visando a partida contra a Chapecoense.
O meia-atacante Neymar Jr, que se reapresentou na última sexta-feira (17) no CT Rei Pelé, segue cronograma de trabalho estabelecido após participar da Copa do Mundo.
Todos os atletas fizeram uma intertemporada muito proveitosa, treinaram em dois períodos na maioria dos dias, alcançaram índices físicos satisfatórios, ultrapassando limiares do primeiro semestre. Por conta disso, é necessária a programação de alternância a fim de evitar excessos de lesões.
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