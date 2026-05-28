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Argentina anuncia lista para a Copa com Flaco López, do Palmeiras; Giay é ausência

Atacante irá se apresentar após o duelo contra o Junior Barranquilla, na noite desta quinta-feira, pela Libertadores

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 28/05/2026
19:04
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Flaco López marcou mais um gol pelo Palmeiras (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)
imagem cameraFlaco López, atacante do Palmeiras (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)
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A Federação da Argentina anunciou a convocação para a Copa do Mundo. O atacante Flaco López, do Palmeiras, integra a lista de 26 nomes que defenderão a atual campeã mundial. O lateral-direito Giay, por sua vez, não foi chamado.

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Titular nesta noite contra o Junior Barranquilla, pela Copa Libertadores, Flaco López se despede do Palmeiras no primeiro semestre, uma vez que se apresentará ao time de Lionel Scaloni nas próximas horas.

Até o momento, o Palmeiras possui outro nome já garantido na Copa do Mundo: Jhon Arias, que defenderá a Colômbia. Piquerez, como adiantado anteriormente pela reportagem do Lance!, também está garantido e realiza a fase final da recuperação física da cirurgia sob supervisão do departamento médico da Celeste.

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A lista do Uruguai, que ainda pode contar com Emiliano Martínez, será divulgada até o fim da semana.

Flaco López em ação pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Flaco López, convocado pela Argentina para disputar a Copa do Mundo, em ação pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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