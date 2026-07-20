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Informações de ingressos para Fluminense x Bahia pelo Brasileirão

Times se enfrentam apenas na primeira quarta-feira de agosto

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 14:48
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Hulk beija bola antes de bater pênalti no Fluminense
Hulk beija bola antes de bater pênalti no Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense FC)

O Fluminense inicia nesta segunda-feira (20), às 16h, o período de check-in dos sócios para a partida contra o Bahia. As equipes se enfrentam no dia 29 de julho, uma quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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    A comercialização será aberta de forma gradual, conforme a prioridade de cada plano. A venda ao público geral e o resgate de gratuidades começam na quinta-feira (23), às 10h. Para o confronto, convidados já contratados pelos sócios terão 60% de desconto. O acesso a todos os setores do Maracanã será feito obrigatoriamente por reconhecimento facial.

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    Cronograma de check-ins e vendas de Fluminense x Bahia

    Segunda-feira (20), às 16h

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    1. Arquiba 100%
    2. Arquiba Família
    3. Maraca+
    4. Maraca+ Família
    5. Pacote Futebol

    Terça-feira (21), às 10h

    • Arquiba 75%
    • Pacote Jogos
    • Sub-12

    Quarta-feira (22)

    • Arquiba Raiz: 14h
    • Guerreiro: 18h

    Quinta-feira (23), às 10h

    • Público geral
    • Torcida visitante
    • Resgate de gratuidades

    As vendas pela internet serão encerradas ao fim do primeiro tempo da partida.

    Para sócios:
    - Vendas emfluminense.futebolcard.com

    Para público geral e gratuidade:
    - Vendas para torcida do Fluminense: futebolcard.com
    - Vendas para a torcida visitante:     futebolcard.com 
    - Gratuidades para a torcida do Fluminense:     gratuidade-fluminense.futebolcard.com
    - Gratuidades para a torcida visitante:     gratuidade-visitante.futebolcard.com 

    Quanto custam os ingressos?

    Setor Sul

    CategoriaValor

    Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol

    R$ 0

    Arquiba 75% e Pacote Jogos

    R$ 22,50

    Arquiba Raiz e Sub-12

    R$ 36

    Guerreiro Toda Terra

    R$ 54

    Guerreiro

    R$ 72

    Inteira

    R$ 90

    Meia-entrada

    R$ 45

    Leste Inferior

    CategoriaValor

    Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol

    R$ 0

    Arquiba 75%, Pacote Jogos e Arquiba Raiz

    R$ 15

    Sub-12

    R$ 24

    Guerreiro Toda Terra

    R$ 36

    Guerreiro

    R$ 48

    Inteira

    R$ 60

    Meia-entrada

    R$ 30

    Setor Oeste

    CategoriaValor

    Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol

    R$ 0

    Arquiba 75% e Pacote Jogos

    R$ 35

    Arquiba Raiz e Sub-12

    R$ 56

    Guerreiro Toda Terra

    R$ 84

    Guerreiro

    R$ 112

    Inteira

    R$ 140

    Meia-entrada

    R$ 70

    Maracanã Mais

    O setor oferece serviço de buffet e bebidas não alcoólicas.

    CategoriaValor

    Maraca+ e Maraca+ Família

    R$ 0

    Demais planos de sócio

    R$ 700

    Inteira

    R$ 700

    Meia-entrada

    R$ 387,50

    Torcida do Bahia — setores Norte e Nível 2

    • Inteira: R$ 90
    • Meia-entrada: R$ 45

    Biometria facial será obrigatória

    Todos os torcedores deverão ter a biometria facial cadastrada antes de fazer o check-in ou comprar o ingresso. O procedimento pode ser realizado na plataforma indicada pelo Fluminense. O reconhecimento facial será a única forma de entrada nos setores do Maracanã. Mesmo quem adquirir o ingresso presencialmente precisará concluir o cadastro.

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    Como funcionam as gratuidades?

    As gratuidades estarão disponíveis a partir da abertura da venda ao público geral e serão oferecidas somente nos setores Sul e Norte, conforme disponibilidade. Crianças de até seis anos acompanhadas pelos responsáveis não precisarão retirar ingresso antecipadamente. O adulto deverá ter entrada para o mesmo setor. Crianças de 7 a 11 anos, pessoas com deficiência e idosos com mais de 60 anos deverão fazer obrigatoriamente o resgate da gratuidade.

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