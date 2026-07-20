Informações de ingressos para Fluminense x Bahia pelo Brasileirão
Times se enfrentam apenas na primeira quarta-feira de agosto
O Fluminense inicia nesta segunda-feira (20), às 16h, o período de check-in dos sócios para a partida contra o Bahia. As equipes se enfrentam no dia 29 de julho, uma quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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A comercialização será aberta de forma gradual, conforme a prioridade de cada plano. A venda ao público geral e o resgate de gratuidades começam na quinta-feira (23), às 10h. Para o confronto, convidados já contratados pelos sócios terão 60% de desconto. O acesso a todos os setores do Maracanã será feito obrigatoriamente por reconhecimento facial.
Cronograma de check-ins e vendas de Fluminense x Bahia
Segunda-feira (20), às 16h
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- Arquiba 100%
- Arquiba Família
- Maraca+
- Maraca+ Família
- Pacote Futebol
Terça-feira (21), às 10h
- Arquiba 75%
- Pacote Jogos
- Sub-12
Quarta-feira (22)
- Arquiba Raiz: 14h
- Guerreiro: 18h
Quinta-feira (23), às 10h
- Público geral
- Torcida visitante
- Resgate de gratuidades
As vendas pela internet serão encerradas ao fim do primeiro tempo da partida.
Para sócios:
- Vendas em fluminense.futebolcard.com
Para público geral e gratuidade:
- Vendas para torcida do Fluminense: futebolcard.com
- Vendas para a torcida visitante: futebolcard.com
- Gratuidades para a torcida do Fluminense: gratuidade-fluminense.futebolcard.com
- Gratuidades para a torcida visitante: gratuidade-visitante.futebolcard.com
Quanto custam os ingressos?
Setor Sul
|Categoria
|Valor
Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol
R$ 0
Arquiba 75% e Pacote Jogos
R$ 22,50
Arquiba Raiz e Sub-12
R$ 36
Guerreiro Toda Terra
R$ 54
Guerreiro
R$ 72
Inteira
R$ 90
Meia-entrada
R$ 45
Leste Inferior
|Categoria
|Valor
Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol
R$ 0
Arquiba 75%, Pacote Jogos e Arquiba Raiz
R$ 15
Sub-12
R$ 24
Guerreiro Toda Terra
R$ 36
Guerreiro
R$ 48
Inteira
R$ 60
Meia-entrada
R$ 30
Setor Oeste
|Categoria
|Valor
Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol
R$ 0
Arquiba 75% e Pacote Jogos
R$ 35
Arquiba Raiz e Sub-12
R$ 56
Guerreiro Toda Terra
R$ 84
Guerreiro
R$ 112
Inteira
R$ 140
Meia-entrada
R$ 70
Maracanã Mais
O setor oferece serviço de buffet e bebidas não alcoólicas.
|Categoria
|Valor
Maraca+ e Maraca+ Família
R$ 0
Demais planos de sócio
R$ 700
Inteira
R$ 700
Meia-entrada
R$ 387,50
Torcida do Bahia — setores Norte e Nível 2
- Inteira: R$ 90
- Meia-entrada: R$ 45
Biometria facial será obrigatória
Todos os torcedores deverão ter a biometria facial cadastrada antes de fazer o check-in ou comprar o ingresso. O procedimento pode ser realizado na plataforma indicada pelo Fluminense. O reconhecimento facial será a única forma de entrada nos setores do Maracanã. Mesmo quem adquirir o ingresso presencialmente precisará concluir o cadastro.
Como funcionam as gratuidades?
As gratuidades estarão disponíveis a partir da abertura da venda ao público geral e serão oferecidas somente nos setores Sul e Norte, conforme disponibilidade. Crianças de até seis anos acompanhadas pelos responsáveis não precisarão retirar ingresso antecipadamente. O adulto deverá ter entrada para o mesmo setor. Crianças de 7 a 11 anos, pessoas com deficiência e idosos com mais de 60 anos deverão fazer obrigatoriamente o resgate da gratuidade.
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