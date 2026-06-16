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Mbappé brilha, Olise desequilibra, e França vence Senegal em estreia na Copa do Mundo

Franceses aguardam resultado de Noruega e Iraque

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 18:06
Atualizado há 2 minutos
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A França sofreu mais do que imaginava, mas começou a Copa do Mundo de 2026 com vitória. Nesta terça-feira (16), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, os franceses derrotaram Senegal por 3 a 1, com gols de Kylian Mbappé (2) e Barcola, todos no segundo tempo, e assumiram a liderança do Grupo I.

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    • ➡️Deschamps, técnico da França, crava outra seleção como favorita na Copa do Mundo

    Apesar do placar, a atuação da equipe de Didier Deschamps esteve longe de ser dominante. Senegal criou as melhores chances na etapa inicial e chegou a assustar a vice-campeã mundial, que só encontrou o caminho da vitória depois que Michael Olise e Mbappé passaram a aparecer mais no jogo.

    Com o resultado, os franceses ficam na primeira posição do Grupo I. Noruega e Iraque, os outros integrantes do grupo, se enfrenta às 19h (de Brasília). O próximo jogo da França é na segunda-feira (22), contra o Iraque, às 18h (de Brasília).

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    Senegal assusta

    A França teve mais posse de bola desde o início, mas encontrou dificuldades para furar a marcação senegalesa. Mbappé foi procurado diversas vezes em profundidade, mas não conseguiu dominar as primeiras bolas que recebeu.

    Enquanto os franceses rondavam a área sem efetividade, Senegal era mais perigoso nos contra-ataques. A melhor oportunidade da primeira etapa surgiu aos 24 minutos. Nicolas Jackson arrancou em velocidade, venceu Upamecano, chutou rasteiro e acertou a trave. A bola ainda bateu nas costas de Maignan antes de sair pela linha de fundo.

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    Já nos acréscimos, os africanos desperdiçaram outra chance clara. Mané recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Ismaïla Sarr, que apareceu livre praticamente na pequena área, mas finalizou por cima do gol. A França foi para o intervalo aliviada com o empate sem gols.

    Mbappé aparece e muda a partida

    O segundo tempo começou mais aberto. Logo no primeiro minuto, Doué arriscou de fora da área e assustou Mendy. Pouco depois, Mbappé teve uma grande oportunidade cara a cara com o goleiro senegalês, mas parou em bela defesa. O camisa 10 ainda reclamou de um possível pênalti após disputa com Mané dentro da área. O árbitro foi chamado pelo VAR, revisou o lance e manteve a decisão de campo.

    A pressão francesa, no entanto, surtiu efeito aos 20 minutos. Olise recebeu pelo meio, encontrou um passe preciso para Mbappé e o atacante do Real Madrid dominou já girando para bater cruzado, sem chances para Mendy. Além de abrir o placar, Mbappé chegou a 13 gols em Copas do Mundo, ultrapassando Pelé e Just Fontaine e igualando Lionel Messi na artilharia histórica do torneio. Senegal ainda chegou a balançar as redes com Jackson, mas o atacante estava impedido. Deschamps então promoveu a entrada de Barcola no lugar de Dembélé. E a mudança teve efeito imediato.

    Aos 36 minutos, Rabiot lançou em profundidade e Barcola, com menos de dois minutos em campo, tocou por cobertura na saída de Mendy para marcar um belo gol e decretar a vitória francesa. Quando parecia que o jogo estava resolvido, Senegal reagiu. Aos 49 minutos, Mbaye fez uma bela jogada individual, deixou Theo Hernández para trás e finalizou forte. Maignan falhou e viu a bola morrer no fundo das redes, diminuindo a diferença. Mas a resposta francesa foi imediata. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, Mbappé apareceu mais uma vez para marcar seu segundo gol na partida e decretar a vitória por 3 a 1 no MetLife Stadium.

    Visão do Lance! 💡

    O placar de 3 a 1 pode sugerir tranquilidade, mas a França sofreu durante boa parte da partida. Senegal criou as melhores chances do primeiro tempo e obrigou a equipe de Didier Deschamps a depender do brilho de seus craques. No fim, a qualidade individual fez a diferença: Olise criou, Barcola entrou bem e Mbappé resolveu.

    Deu aula 🏅

    Kylian Mbappé. O camisa 10 demorou a entrar no jogo, desperdiçou chances e chegou a ouvir críticas durante a partida. Mas bastou encontrar espaços para decidir. Marcou duas vezes, chegou a 14 gols em Copas do Mundo e foi o grande nome da estreia francesa.

    Ficou abaixo 📉

    Ousmane Dembélé. Escalado entre os titulares, pouco produziu ofensivamente, teve dificuldades para superar a marcação e acabou substituído por Barcola, que precisou de poucos minutos para marcar.

    ✅ FICHA TÉCNICA
    FRANÇA 2 x 0 SENEGAL
    Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada

    📅 Data e horário: terça-feira, 16 de junho de 2026
    📍 Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)
    Gols: Mbappé, aos 20'/2ºT e 50'/2ºT; Barcola, aos 36'/2ºT (FRA); Mbaye, aos 49'/2ºT (SEN).

    FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)
    Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Doué (Cherki), Dembélé (Barcola) e Mbappé.

    SENEGAL (Técnico: Pape Thiaw)
    Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Diouf; Gana Gueye (Ciss), Camara (Diarra) e Pape Gueye (Iliman Ndiaye); Nicolas Jackson (Dieng), Ismaïla Sarr (Mbaye) e Sadio Mané.

    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: Franck Fife / AFP)

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