Dalot detalha bastidores de Portugal após polêmica entre Cristiano Ronaldo e João Neves Jogador reafirma elenco blindado após burburinho

Lateral de Portugal, Diogo Dalot deu detalhes dos bastidores do elenco após a polêmica entre Cristiano Ronaldo e João Neves. Em uma entrevista após o empate com a RD Congo, o meia do PSG afirmou que o camisa sete deveria ser tratado apenas como mais um atleta do elenco apesar de sua história com a seleção.

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Em coletiva concedida neste sábado (20), Diogo Dalot afirmou que o elenco já estava preparado para possíveis burburinhos envolvendo o nome de Cristiano Ronaldo. O atleta afirmou que os jogadores já haviam conversado sobre o tema antes mesmo do início da Copa do Mundo.

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- É muito simples. Sem revelar muito do que fazemos dentro do vestiário. Tivemos uma oportunidade de ter antes de chegar na Copa uma conversa sobre isso e quase prevendo que isso fosse acontecer. Quando você tem um elenco forte, um Cristiano (Ronaldo), você tem que estar preparado para um burburinho acima do normal. O fato de termos tido essa conversa antes da Copa para nos prepararmos para esse momento fez com que essa altura chegasse e o grupo estava blindado. Sabíamos que iriamos passar por dificuldade, criticas. O lado positivo é que aconteceu cedo e quanto mais cedo acontecerem essas dificuldades, matamos o assunto e seguimos.

Diogo Dalot reafirmou que Cristiano Ronaldo tem a confiança do elenco de Portugal e vice-versa na disputa da Copa do Mundo. Além disso, o lateral pediu o apoio dos torcedores para os próximos desafios da equipe de Roberto Martínez no torneio.

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- Eu acho que já é sabido por todos da capacidade do Cristiano em lidar com a crítica. Penso que essa crítica faz parte, principalmente por conta do grande nível que temos condições de jogar. Mas a confiança que ele nos passa e a gente passa pra ele, sempre foi a mesma e sempre será. Já houve uma conferência elucidativa ontem para perceber que o grupo está blindado. As críticas não vão acabar independentemente de ganharmos o próximo jogo ou não. Temos milhões de pessoas que querem que Portugal ganhe. Se quiserem remar conosco, podem remar. É o que queremos passar do grupo para fora. A crítica sempre vai ser parte do processo. Não queremos fugir. Vamos acatar as críticas construtivas, pois queremos ser os primeiros a fazer diferença.

Na terça-feira (23), Portugal entra em campo para encarar o Uzbequistão, pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Roberto Martínez também está de olho no jogo decisivo contra a Colômbia, no sábado (27), e por isso planeja descansar alguns de seus principais nomes do elenco.

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