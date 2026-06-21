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Jogador de Portugal causa polêmica ao falar de Cristiano Ronaldo e é atacado nas redes

Jogador comentou sobre o assunto em coletiva de imprensa

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
21/06/2026 17:43
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Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores após estreia na Copa. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Francisco Conceição começou a ser atacado nas redes sociais após falar sobre Cristiano Ronaldo em uma coletiva de imprensa pela seleção portuguesa.

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  • Diogo Dalot em coletiva de imprensa de Portugal

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    • - O Cristiano tem a qualidade dele para fazer gols, não existe ninguém como ele nesse aspecto. Mas nós não temos obrigação nem a necessidade de passar a bola para ele. Falo por mim: passo para quem está mais livre. Não dá tempo de pensar em quem está ao meu lado, tudo acontece por instinto, em questão de milésimos de segundo. Não há tempo para isso. O Cristiano está aqui para ajudar, assim como qualquer outro companheiro de seleção - disse Francisco Conceição.

    O comentário gerou uma repercussão negativa com os fãs de Cristiano Ronaldo. O jogador, que atua no ataque da Juventus, teve seu Instagram bombardeado de comentários.

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    Veja alguns comentários que o atleta recebeu nas redes sociais

    Portugal cogita mudanças após estreia decepcionante na Copa do Mundo

    Técnico de Portugal, Roberto Martínez cogita mudanças na equipe após uma estreia decepcionante na Copa do Mundo. Na quarta-feira (17), os lusitanos empataram em 1 a 1 com a República Democrática do Congo e ocupam a 2ª colocação no Grupo K.

    Na defesa de Portugal, Rúben Dias retorna após ter sido desfalque na estreia, enquanto Tomás Araújo não entrará em campo após ter sentido um desconforto no jogo contra o Uzbequistão. No entanto, o jogador que fará dupla com o atleta do Manchester City não está definida. Renato Veiga e Gonçalo Inácio lutam pela vaga.

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    Nas laterais, Roberto Martínez deve optar pela entrada de Diogo Dalot com o objetivo de preservas ou Nuno Mendes, ou João Cancelo. O lateral-esquerdo do PSG, por exemplo, atuou até a reta final da temporada europeia devido a final da Champions League disputada no dia 30 de maio.

    No meio de campo, o treinador de Portugal planeja começar o duelo com Vitinha e João Neves, mas a dupla também atuou até o último jogo da última temporada europeia. Com isso, o comandante pode optar por preservar a dupla desde o início do jogo ou no decorrer da partida com Rúben Neves e Samu Costa surgindo como opções.

    Na frente, Bernardo Silva tem chances reais de começar o jogo entre Portugal e Uzbequistão no banco após a partida ruim contra a RD Congo. Francisco Trincão e Francisco Conceição lutam pela posição. Cristiano Ronaldo deve seguir como titular, mas Roberto Martínez cogita a entrada de João Félix, que atua com o camisa sete no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

    Na terça-feira (23), Portugal entra em campo para encarar o Uzbequistão, pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Roberto Martínez também está de olho no jogo decisivo contra a Colômbia, no sábado (27), e por isso planeja descansar alguns de seus principais nomes do elenco.

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