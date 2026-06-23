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Uzbequistão: como joga e o que esperar do adversário de Portugal na Copa

Portugal estreou com empate com RD Congo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
23/06/2026 08:05
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Em jogo com lance inusitado, Colômbia vence o Uzbequistão (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
Em jogo com lance inusitado, Colômbia vence o Uzbequistão (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Depois de uma estreia sem protagonismos e apagada, Portugal busca arrancar na tabela do grupo K em jogo contra o Uzbequistão, em jogo que acontece nesta terça-feira, dia 23 de junho. As equipes se enfrentam às 14h (de Brasília), em Houston.

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    • A seleção chega após uma derrota por 3 a 1 contra a Colômbia, no jogo de estreia. Estreando com um treinador campeão no comando, ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro, tem no comando um dos campeões da Copa do Mundo de 2006. Mas, antes de tudo, é importante entender o contexto do Uzbequistão nesta Copa.

    Uzbequistão chega à Copa de forma inédita

    O Uzbequistão chega à Copa do Mundo de 2026 vivendo um momento histórico. Após décadas de tentativas frustradas, a seleção garantiu pela primeira vez uma vaga no torneio.

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    Desde a independência do país, conquistada em 1991, os uzbeques bateram na trave diversas vezes. Algumas das eliminações mais marcantes aconteceram nas Eliminatórias para as Copas de 2006 e 2014. Neste ano, a classificação chegou após um empate sem gols contra os Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi.

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    Uzbequistão antes de confronto válido pelas Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)

    Destaques do Uzbequistão para Portugal ficar de olho

    Uzbequistão chega ao torneio com algumas peças capazes de chamar atenção. O principal destaque está no setor ofensivo, mas a equipe também conta com jogadores criativos no meio-campo que ajudam a dar ritmo ao jogo.

    Entre eles, os nomes de Jaloliddin Masharipov e Abbosbek Fayzullaev aparecem como os principais responsáveis pela criação das jogadas. Os dois costumam participar da construção ofensiva, fazendo a ligação entre o meio-campo e o ataque.

    Outros jogadores importantes no setor são Otabek Ganiev e Oston Urunov. Com características mais equilibradas, ambos ajudam tanto na marcação quanto na organização das jogadas. No ataque, o destaque fica com Eldor Shomurodov.

    Quanto ao principal ponto fraco, o sistema defensivo é citado. Em alguns momentos, a equipe apresenta dificuldades quando é pressionada por adversários mais agressivos, o que pode ser alerta para a seleção portuguesa.

    Portugal x Uzbequistão
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