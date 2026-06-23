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Por que o jogo Portugal x Uzbequistão não vai passar na Globo?

As seleções se enfrentam nesta terça-feira (23)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 08:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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cristiano ronaldo portugal
Portugal enfrenta o Uzbequistão nesta terça-feira. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A partida entre Portugal e Uzbequistão, válida pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026, não será transmitida pela Globo nem pelo SBT. O duelo, marcado para esta terça-feira (23), às 14h (de Brasília), terá exibição exclusiva da CazéTV.

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    A ausência do confronto na programação da TV aberta tem gerado dúvidas entre os torcedores, principalmente por se tratar da seleção de Cristiano Ronaldo. O motivo está no modelo de distribuição dos direitos de transmissão do Mundial.

    A CazéTV adquiriu o pacote completo da competição e exibe os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026. Já a Globo possui os direitos de 55 partidas, enquanto o SBT transmite 32 confrontos.

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    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    A definição dos jogos exibidos por cada emissora foi realizada meses antes do torneio, em um sistema de escolhas alternadas organizado pela Fifa. Dessa forma, algumas partidas ficam exclusivas da CazéTV, incluindo jogos de seleções tradicionais.

    Foi o que aconteceu com a estreia de Portugal na competição e volta a ocorrer no duelo contra o Uzbequistão. A seleção comandada por Roberto Martínez busca sua primeira vitória no Mundial após empatar em 1 a 1 com a República Democrática do Congo na rodada de abertura.

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    Para o confronto, o treinador português deve promover mudanças na equipe. Rúben Dias retorna à defesa após a saída de Tomás Araújo por desconforto muscular, enquanto João Félix e Rafael Leão disputam espaço no setor ofensivo ao lado de Cristiano Ronaldo.

    Seleção portuguesa enfrenta Uzbequistão na terça-feira (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

    Do outro lado, o Uzbequistão tenta se recuperar da derrota por 3 a 1 para a Colômbia. A equipe asiática fez história ao marcar seu primeiro gol em Copas do Mundo, anotado por Fayzullaev, mas acabou derrotada na estreia e ocupa a última colocação do Grupo K.

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    Tudo sobre Portugal x Uzbequistão (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Portugal 🆚 Uzbequistão
    Copa do Mundo 2026 – Grupo K

    📆 Data e horário: terça-feira, 23 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
    📍 Local: NRG Stadium, Houston (EUA)
    👁️ Onde assistir: CazéTV
    🟨 Árbitro: Jalal Jayed (MAR)
    🚩 Assistentes: Zakadia Brinsi (MAR) e Mostafa Akarkad (MAR)
    🖥️ VAR: Leodan Gonzalez (URU)

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