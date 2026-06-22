Portugal busca primeira vitória para não igualar pior início de Copa desde 2014 Portugal decepcionou na estreia da Copa do Mundo

Portugal entra em campo nesta terça-feira (23) para enfrentar o Uzbequistão pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Depois do empate por 1 a 1 com a RD Congo na estreia, Roberto Martínez tenta evitar um dos piores inícios de campanha de sua história em mundiais.

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Caso não vença o Uzbequistão, Portugal igualará o desempenho de 2014, quando somou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas e acabou eliminado ainda na fase de grupos. Naquela edição, disputada no Brasil, os portugueses foram goleados pela Alemanha por 4 a 0 na estreia e empataram por 2 a 2 com os Estados Unidos na sequência. Na terceira rodada, venceu Gana, mas não foi o suficiente para buscar a classificação.

O empate diante da RD Congo também repetiu outros começos irregulares da seleção em Copas. Em 2002, Portugal perdeu para os Estados Unidos na estreia, mas reagiu com uma goleada por 4 a 0 sobre a Polônia. Em 2010, empatou sem gols com a Costa do Marfim antes de aplicar 7 a 0 na Coreia do Norte. Já em 2018, ficou no 3 a 3 com a Espanha na primeira rodada e depois venceu Marrocos por 1 a 0.

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Cristiano Ronaldo em ação pela seleção portuguesa (Foto: Reprodução)

Portugal cogita mudanças após estreia decepcionante na Copa do Mundo

Técnico de Portugal, Roberto Martínez cogita mudanças na equipe após uma estreia decepcionante na Copa do Mundo. Na quarta-feira (17), os lusitanos empataram em 1 a 1 com a República Democrática do Congo e ocupam a 2ª colocação no Grupo K.

Na defesa de Portugal, Rúben Dias retorna após ter sido desfalque na estreia, enquanto Tomás Araújo não entrará em campo após ter sentido um desconforto no jogo contra o Uzbequistão. No entanto, o jogador que fará dupla com o atleta do Manchester City não está definida. Renato Veiga e Gonçalo Inácio lutam pela vaga.

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Nas laterais, Roberto Martínez deve optar pela entrada de Diogo Dalot com o objetivo de preservas ou Nuno Mendes, ou João Cancelo. O lateral-esquerdo do PSG, por exemplo, atuou até a reta final da temporada europeia devido a final da Champions League disputada no dia 30 de maio.

No meio de campo, o treinador de Portugal planeja começar o duelo com Vitinha e João Neves, mas a dupla também atuou até o último jogo da última temporada europeia. Com isso, o comandante pode optar por preservar a dupla desde o início do jogo ou no decorrer da partida com Rúben Neves e Samu Costa surgindo como opções.

Na frente, Bernardo Silva tem chances reais de começar o jogo entre Portugal e Uzbequistão no banco após a partida ruim contra a RD Congo. Francisco Trincão e Francisco Conceição lutam pela posição. Cristiano Ronaldo deve seguir como titular, mas Roberto Martínez cogita a entrada de João Félix, que atua com o camisa sete no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Na terça-feira (23), Portugal entra em campo para encarar o Uzbequistão, pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Roberto Martínez também está de olho no jogo decisivo contra a Colômbia, no sábado (27), e por isso planeja descansar alguns de seus principais nomes do elenco.



