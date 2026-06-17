Cristiano Ronaldo vira meme nas redes sociais após empate com RD Congo na Copa Camisa 7 passou em branco na partida

A seleção de Portugal empatou com a República Democrática do Congo nesta quarta-feira (17) na estreia dos times na Copa do Mundo e a atuação de Cristiano Ronaldo foi motivo de brincadeira nas redes sociais. O jogador que participa da sua sexta edição do torneio não conseguiu marcar e a sua equipe tropeçou no duelo do Grupo K.

continua após a publicidade

➡️Web vai à loucura com o gol de RD Congo contra Portugal: 'Merecem'

Cristiano Ronaldo teve algumas chances de superar o goleiro Lionel Mpasi Nzau. A principal delas foi aos 23 minutos do segundo tempo, após receber passe de Francisco Conceição, mas a finalização acabou indo para fora.

O desempenho do camisa 7 virou meme na web. Confira alguns deles:

faz o gol cristiano ronaldo pic.twitter.com/xa5aX62C2k — lu ᶜʳᶠ (@lucomentah) June 17, 2026

calma Cristiano Ronaldo é só uma bola pic.twitter.com/YIFSlGkV0a — messi careca (@messicarecon) June 17, 2026

vai cristiano ronaldo é só chutar pro gol pic.twitter.com/pUZqLCBPa3 — naty (@pixelatedlux) June 17, 2026

"vá cristiano ronaldo, faça um gol, reaja



não vistes ontem o que o messi fez



responda à altura" pic.twitter.com/2hHjAZXWUN — FUTEMENTALES (@FUTEMENTALES) June 17, 2026

Vai Cristiano Ronaldo mostra que você é o melhor pic.twitter.com/O7SIZNNFMh — M. Tips (@MTips01) June 17, 2026

Cristiano Ronaldo não conseguiu marcar contra RD Congo na Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Como foi o jogo entre Portugal e RD Congo?

Portugal dominou completamente o primeiro tempo diante da RD Congo. Com superioridade na posse de bola e maior precisão nos passes, a seleção portuguesa abriu o placar logo aos cinco minutos. Após uma troca de passes no campo de ataque, João Neves apareceu livre na área e cabeceou para o fundo das redes. A equipe africana tentou reagir em alguns momentos, principalmente com Wissa, que levou perigo em investidas isoladas. Apesar da dificuldade para criar oportunidades claras, a RD Congo não desistiu e seguiu buscando o empate durante toda a partida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Quando a vitória portuguesa parecia encaminhada, os congoleses foram premiados pela insistência. Já nos acréscimos, Wissa aproveitou os espaços deixados pela queda de intensidade de Portugal e, de cabeça, marcou um belo gol para decretar o empate em 1 a 1. Algo histórico para a equipe, que volta à Copa após mais de 50 anos.

O jogo voltou pegado. Logo nos primeiros minutos, Bakambu arriscou uma finalização perigosa. A seleção portuguesa, até então, não demonstrava reação. Aos nove minutos, João Cancelo chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado. O time estava bagunçado, com a atuação de seus principais destaques bem abaixo do esperado. Portugal começou a crescer na partida perto dos 30 minutos, com algumas mudanças que deram mais movimentação à equipe, como a entrada de Semedo. Mesmo mais intenso, o time de Roberto Martínez encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras.

continua após a publicidade

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

A partir daí, Portugal pressionou em busca da vitória, mas esbarrou na organização defensiva da RD Congo, que soube incomodar até o apito final e segurou o empate, enquanto os portugueses não conseguiram reagir para virar o jogo. Nos minutos finais, os portugueses assustaram, mas nção conseguiram virar. Na Copa das zebras, Portugal sai decepcionado, enquanto RD Congo vive algo contrário, justamente pela história da equipe.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável