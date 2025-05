Com Ancelotti, Seleção se junta a outras campeães do mundo treinadas por estrangeiros

Com a tão sonhada contratação de Carlo Ancelotti, anunciada na manhã desta segunda-feira (12), a Seleção Brasileira terá pela primeira vez, em mais de 100 anos de história, um treinador não-brasileiro no comando. Com a chegada do italiano, o Brasil se junta a outras cinco seleções campeães do mundo que foram treinadas por estrangeiros.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em 22 edições de Copa do Mundo, nenhuma seleção campeã venceu sendo comandada por treinador estrangeiro.

Veja as outras seleções campeãs do mundo treinadas por estrangeiros

➡️Ancelotti na Seleção Brasileira preocupa web: ‘Coitado do Endrick’

Informações do Transfermarket

Argentina

A Argentina, tricampeã (1978, 1986 e 2022) e grande rival da Seleção Brasileira, foi a primeira das oito campeães mundiais a ser treinada por um estrangeiro. Entre 1927 e 1929, a Albiceleste foi treinada pelo espanhol José Lago Millán.

continua após a publicidade

Algumas décadas depois, o italiano Humberto Maschio assumiu o cargo, mas deixou o cargo meses depois sem sequer comandar a seleção argentina.

França

Atualmente uma das maiores potências do futebol de seleções, os franceses foram os primeiros a serem comandados por um estrangeiro. No último semestre de 1920, o cargo de treinador da seleção francesa foi do inglês Fred Pentland, e anos depois foi ocupado por outro nascido na Terra da Rainha: Charles Griffiths, que ficou no cargo durante o primeiro semestre de 1924.

continua após a publicidade

Quase 50 anos depois, foi a vez do romeno Stefan Kovács de assumir cargo de treinador. Ele foi o último estrangeiro a treinar os Bleus, que vieram se tornar bicampeões com os títulos de 1998 e 2018.

Espanha

Campeã em 2010 com a lendária geração de meio-campistas como Xavi, Iniesta e Busquets, a seleção espanhol teve seu primeiro treinador estrangeiro entre os anos em 1969. O húngaro Laszlo Kubala, ídolo do Barcelona, foi o treinador mais longevo da Roja, tendo permanecido no cargo até o ano de 1980.

Laszlo Kubala foi o treinador mais longevo da história da seleção espanhol (Foto: Reprodução)

Logo após a saída de Kubala, a Espanha o substituiu com outro estrangeiro. O uruguaio José Santamaría tomou o lugar do húngaro em 1980 e ficou no cargo até depois da Copa do Mundo de 1982.

Uruguai

A primeira campeã mundial teve dois treinadores estrangeiros na história. O primeiro não-uruguaio a treinar a Celeste Olímpica foi o italiano Juan Schiaffino, que ficou no cargo entre 1974 e 1975.

Ao final do século XX, foi a vez do argentino Daniel Passarella de treinar a seleção uruguaia. Ele ficou no cargo entre agosto de 1999 e fevereiro de 2001.

Mais recentemente, em 2023, o argentino Marcelo Bielsa assumiu a equipe. "El Loco" permanece no cargo até o atual momento.

Marcelo "El Loco" Bielsa é o atual treinador da seleção uruguaia; Carlo Ancelotti se junta à lista (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Inglaterra

Juntamente do Uruguai, e agora do Brasil, a seleção inglesa é uma das três campeães mundiais treinadas por um técnico estrangeiro. Após a saída de Gareth Southgate, em 2024, o alemão Thomas Tuchel assumiu o English Team, se tornando o quarto não-inglês a tomar o comando da seleção.

Thomas Tuchel é o atual treinador da seleção inglesa; Carlo Ancelotti se junta à lista (Foto: Reprodução/Inglaterra)

O primeiro da lista foi Sven-Göran Eriksson, que assumiu a Inglaterra em janeiro de 2001 e deixou o cargo em julho de 2006. O sueco foi o treinador da seleção inglesa nas Copas do Mundo de 2002 e 2006.

Entre 2007 e 2012 foi a vez do lendário Fabio Capello de ser o comandante dos ingleses. O italiano treinou a Inglaterra na Copa do Mundo de 2010, mas não esteve presente na Euro de 2008.