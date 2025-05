Sonho realizado: CBF anuncia a contratação de Carlo Ancelotti

Após longa negociação e anos de expectativa, é oficial: o multicampeão Carlo Ancelotti, técnico de 65 anos, é o novo comandante da Seleção Brasileira. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (12), por meio do site oficial da CBF.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O técnico italiano é um antigo sonho do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para assumir o comando da Seleção Brasileira — mesmo faltando apenas um ano para a Copa do Mundo. A entidade tinha pressa na definição, já que os próximos compromissos estão marcados para os dias 4 e 9 de junho, contra Equador e Paraguai, confrontos decisivos na disputa por uma vaga no Mundial de 2026.

- Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro - afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

continua após a publicidade

Sonho de Ednaldo, Ancelotti vai assumir o Brasil (Foto: Chatgpt)

Carreira de Ancelotti

Carlo Ancelotti coleciona uma carreira vitoriosa como treinador, sendo o único técnico a conquistar a UEFA Champions League em quatro ocasiões — duas com o Milan (2002–03 e 2006–07) e três com o Real Madrid (2013–14, 2021–22 e 2023–24).

Além disso, faturou campeonatos nacionais nas cinco principais ligas europeias: a Serie A com o Milan (2003–04), a Premier League com o Chelsea (2009–10), a Ligue 1 com o Paris Saint-Germain (2012–13), a Bundesliga com o Bayern de Munique (2016–17) e La Liga com o Real Madrid (2021–22 e 2023–24). No comando do clube merengue, também venceu a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, Supercopas da UEFA e Mundiais de Clubes da FIFA.

continua após a publicidade

Na carreira, o treinador também passou por Juventus, Parma, Napoli e Everton. Essa será sua primeira experiência como técnico de uma Seleção.