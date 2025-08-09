Brasileiro do Real Madrid marca gol antológico do meio-campo; veja lance
Zagueiro voltou aos gramados após um longo período afastado
O Real Madrid realizou um jogo-treino contra o Leganés, da segunda divisão espanhola, na manhã de quinta-feira (7) e goleou por 4 a 1, no CT de Valdebebas. Retornando gradualmente após uma grave lesão sofrida na última temporada, o brasileiro Éder Militão foi um dos destaques da partida ao marcar uma golaço. Veja o lance abaixo:
Próximo ao círculo central, o zagueiro percebeu o goleiro adversário adiantado, posicionado na altura da meia-lua, e arriscou um chute de longa distância. Com uma finalização de rara categoria, a bola ganhou altura e caiu suavemente no centro do gol, sem chances de defesa.
Aos 27 anos, Militão voltou aos gramados após um longo período afastado. Ele passou oito meses sem atuar na temporada devido a uma grave lesão no joelho, sofrida em novembro de 2024, que envolveu o ligamento cruzado anterior e o menisco.
Como foi o jogo-treino do Real Madrid? ⚽
A partida não teve transmissão e foi encarada como um teste para a equipe de Xabi Alonso, visto que o clube tem pré-temporada reduzida após a negativa de adiamento do início de La Liga. O treinador iniciou o jogo-treino com uma escalação quase inteiramente titular. A partida foi marcada pela estreia do lateral-esquerdo Álvaro Carreras, além de marcar os primeiro minutos de Kylian Mbappé utilizando a camisa 10 merengue.
Ao lado do francês, a joia Gonzalo García e Vini Jr completavam o ataque. Na defesa, Carvajal começou jogando e foi uma boa notícia para o lateral-direito, que já havia tido minutos no novo torneio da Fifa após a grave lesão no joelho. Com isso, a escalação que Xabi Alonso pôs em campo tinha: Courtois; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Raúl Asencio e Álvaro Carreras; Federico Valverde, Dani Ceballos e Brahim Díaz; Kyilian Mbappé, Vini Jr e Gonzalo García.
