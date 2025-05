Depois de uma longa espera, Carlo Ancelotti foi anunciado como novo treinador da Seleção Brasileira. Ao assumir o posto, o italiano se torna o quarto estrangeiro a comandar o Brasil, que já teve um uruguaio, um português e um argentino como técnicos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A novela envolvendo a negociação com Ancelotti chegou ao fim. Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), publicou o anuncio da contratação do ex-treinador do Real Madrid, que chega faltando cerca de um ano para a Copa do Mundo de 2026.

Treinadores estrangeiros que passaram pela Seleção Brasileira

Ramón Platero (1925)

O uruguaio comandou o Brasil por um breve período de 19 dias durante a disputa do Sul-Americano de 1925 - o qual havia conquistado com seu país em 1917. Em solo brasileiro, comandou Fluminense (1919), Santos (1920), Flamengo (1921-1922) e Vasco (1922-1926) antes de vestir a Amarelinha. A sequência dos rivais, inclusive, gerou um caso inusitado.

continua após a publicidade

Isso porque, na década de 1920, o futebol brasileiro ainda não era profissinalizado. Como o Rubro-Negro jogava a primeira divisão do Campeonato Carioca e o Cruz-Maltino a segunda, houve uma intersecção de em 1922 em que Platero treinou os dois times. Mais tarde, quando o Vasco conquistou o acesso, precisou optar onde ficaria e escolheu o time da Colina.

O Sul-Americano de 1925 foi disputado em formato triangular, em dois turnos, entre Brasil, Argentina e Paraguai. Na estreia, a Seleção goleou o Paraguai por 5 a 2, mas sofreu uma dura derrota para a Argentina por 4 a 1. Depois, voltou a vencer os paraguaios e foi para a última partida podendo ser campeão. A equipe brasileira abriu 2 a 0, mas sofreu o empate e viu o título escapar para o território vizinho.

continua após a publicidade

Joreca (1944)

Nascido em Lisboa, Portugal, Jorge Gomes de Lima se formou na Escola de Educação Física do Estado de São Paulo na década de 1940 e foi na "terra da garoa" onde começou sua carreira. Primeiro treinou o São Paulo entre 1943 e 1947, período em que foi tricampeão Paulista. Depois, em 1949, assumiu o Corinthians.

Em 1944 comandou a Seleção Brasileira ao lado de Flavio Costa por três dias, em dois amistosos contra o Uruguai. Marcando 10 gols em dois jogos, o Brasil goleou os uruguaios por 6 a 1 e 4 a 0.

Filpo Nuñez (1965)

Filpo Nuñez quando era treinador do Palmeiras (Foto: Reprodução)

O argentino Filpo Nuñez assumiu como interino em 1965 e foi o último estrangeiro a comandar a Seleção Brasileira antes de Carlo Ancelotti. O primeiro clube brasileiro que dirigiu foi o Cruzeiro, em 1955, tendo depois passagens por Guarani, Athletico-PR, Jabaquara, Portugesa Santista, América de Rio Preto e Vasco, quando então foi para o Palmeiras, em 1964.

Seu estilo objetivo e ofensivo marcaram a história palmeirense, fazendo com que a Confederação Brasileira de Desportos (CBD, atual CBF), chamasse o Palmeiras para representar o Brasil em um amistoso contra o Uruguai na inauguração do Mineirão, em Belo Horizonte. Como era o treinador alviverde, comandou a Seleção na vitória por 3 a 0 sobre os uruguaios.

Tudo sobre Ancelotti na Seleção

A CBF anunciou nesta segunda-feira a contratação de Carlo Ancelotti. Tal anúncio, inclusive, derrubou o site da entidade. Na Itália, terra natal do novo treinador da Seleção, o jornal "La Gazzetta dello Sport" repercutiu o acerto.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em pronunciamento, fez agradecimento ao mandatário do Real Madrid, Florentino Pérez, pela cooperação durante as negociações com o comandante. Saiba mais:

➡️Web reage ao anúncio de Ancelotti

➡️Ancelotti na Seleção Brasileira preocupa web: ‘Coitado do Endrick’

➡️Saiba tudo sobre a estreia de Ancelotti na Seleção: datas, convocação e adversários

➡️Vini Jr e Ancelotti: veja os números da parceria que chega à Seleção Brasileira

➡️IA prevê primeira convocação de Ancelotti com a Seleção Brasileira

➡️Jornalista aponta jogador preferido de Ancelotti para Seleção Brasileira: ‘Esse e mais dez’

➡️Despedida de Ancelotti como jogador foi contra a Seleção; relembre

➡️Vini Jr e Ancelotti: veja os números da parceria que chega à Seleção Brasileira

➡️Ancelotti terá ‘problema familiar’ para resolver antes de assumir a Seleção Brasileira

➡️Real Madrid não é pego de surpresa com anúncio de Ancelotti pela CBF

➡️Ancelotti é o quarto treinador estrangeiro na Seleção Brasileira; veja histórico

➡️Sormani se rende a Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Mais técnico que Guardiola’

➡️Com Ancelotti, Seleção se junta a outras campeãs do mundo treinadas por estrangeiros

➡️Rizek minimiza anúncio de Ancelotti na Seleção: ‘Esperar ele se manifestar’

➡️Saiba a conexão entre Carlo Ancelotti e Fórmula 1

➡️Willian José, Vini Jr, Bernard… Quais brasileiros Ancelotti já comandou na carreira?