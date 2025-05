Ancelotti na Seleção Brasileira preocupa web: ‘Coitado do Endrick’

O técnico Carlo Ancelotti deixou o Real Madrid e foi anunciado oficialmente, na manhã desta segunda-feira (12), como o novo treinador da Seleção Brasileira. Sonho antigo da CBF e do presidente Ednaldo Rodrigues, a contratação do italiano de 62 anos pode ser um problema para o atacante Endrick, e diversos internautas comentaram sobre os momentos turbulentos da relação da dupla.

Desde sua chegada no Real Madrid no início da temporada, o jogador de 18 anos tem sido pouco utilizado por Carlo Ancelotti, mesmo com boas atuações em Champions League e Copa do Rei, competição em que liderou a artilharia do clube espanhol.

Com atacantes como Mbappé, Vini Jr, Rodrigo e Bellingham, Ancelotti acreditou que Endrick iria abarrotar o elenco dos Merengues, o que impossibilitaria minutos para todos. Por isso, teve pouca influência na contratação do jogador, que foi um desejo do presidente Florentino Pérez.

Agora com Ancelotti no comando da Seleção, a web teme pelo espaço de Endrick nas próximas convocações e na Copa do Mundo. Além dos poucos minutos, a joia ex-Palmeiras também foi criticada pelo treinador devido a "ousadia excessiva" em jogo de La Liga. Confira a reação da web:

Chegada de Ancelotti na Seleção Brasileira

Com a assinatura dos contratos e a formalização do compromisso, Ancelotti se tornará o primeiro técnico estrangeiro a comandar a Seleção Brasileira masculina em sua história. A expectativa em torno de sua chegada é alta. Em toda carreira, o treinador acumula passagens por Milan, Chelsea, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e o próprio Real Madrid.

Carlo Ancelotti coleciona uma carreira vitoriosa como treinador, sendo o único técnico a conquistar a UEFA Champions League em quatro ocasiões — duas com o Milan (2002–03 e 2006–07) e três com o Real Madrid (2013–14, 2021–22 e 2023–24). Além disso, faturou campeonatos nacionais nas cinco principais ligas europeias.