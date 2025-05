Anunciado como novo treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti não irá reencontrar a Amarelinha pela primeira vez na carreira. Isso porque, ainda em sua época como jogador, o italiano se despediu das quatro linhas em um amistoso entre Milan e Brasil, em 1992. A Seleção acabou vencendo por 1 a 0 e "Carleto" se aposentou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Multicampeão com o Milan, Ancelotti defendeu as cores da equipe entre os anos de 1987 e 1992. Depois da conquista do Campeonato Italiano de 1991/92, o treinador, que atuava como meio-campista, optou por pendurar as chuteiras. Para sua despedida, um jogo fora do usual, contra a Seleção Brasileira, no tradicional Giuseppe Meazza.

continua após a publicidade

Sem vencer a Copa do Mundo desde 1970, o Brasil vinha já se moldando para o título de 1994, justamente contra a Itália. O time titular escalado por Carlos Alberto Parreira foi o seguinte: Taffarel, Jorginho, Mozer, Aldair e Branco; Mauro Silva, Dunga, Luís Henrique e Valdo; Bebeto e Valdeir. O Milan, recheado de estrelas da época, foi a campo com: Antonioli, Tassotti, Costacurta, Baresi e Maldini; Ancelotti, Rijkaard, Gullit e Fuser; Van Basten e Simone.

Por se tratar de um amistoso, a partida foi pouco disputada, com as equipes criando algumas chances. A primeira etapa foi mais fria, enquanto a segunda contou com as melhores oportunidades. Ancelotti, inclusive, acertou bola na trave em jogada ensaiada pelo Milan. O Brasil, por sua vez, também em boa jogada trabalhada, marcou o gol da vitória em cruzamento de Bebeto para Careca, que entrou no lugar de Valdeir.

continua após a publicidade

Seleção Brasileira e Ancelotti voltariam a se encontrar na Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil sagrou-se tetracampeã nos pênaltis, contra a Itália. Já focando na carreira de treinador, Carleto era auxiliar na equipe que acabou com o vice.

➡️ Anúncio de Ancelotti na Seleção Brasileira gera problema inesperado na CBF

Números de Ancelotti como jogador

Carlo Ancelotti pelo Milan (Foto: Reprodução/Milan)

13 títulos (8 pelo Milan, 5 pela Roma) 388 jogos 29 gols 21 assistências Clubes que atuou: Reggiolo, Parma, Roma e Milan

Pela Seleção