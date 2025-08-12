Libertadores: veja como estão os adversários dos brasileiros
Com o encerramento temporário das disputas do Brasileirão e da Copa do Brasil, os torcedores brasileiros já direcionam seu foco para os torneios continentais: a Libertadores e a Sul-Americana. Durante o intervalo entre a fase de grupos e o início do mata-mata, os clubes estrangeiros aproveitaram para reforçar seus elencos, a fim de desafiar a hegemonia brasileira nas competições sul-americanas.
Na Libertadores, a fase de oitavas de final tem início nesta terça-feira (12). Às 19h (de Brasília), Fortaleza e Vélez Sarsfield abrem a rodada. Em seguida, às 21h30, o São Paulo visita o Atlético Nacional, enquanto o Racing enfrenta o Peñarol, no Uruguai.
A quarta-feira (13) reserva mais dois confrontos: Cerro Porteño x Estudiantes e o clássico nacional entre Flamengo e Internacional. Na quinta-feira (14), encerrando os jogos de ida, entram em campo Botafogo x LDU, Libertad x River Plate e Universitario x Palmeiras. Confira as movimentações realizadas por essas equipes no mercado de transferências:
Vélez Sarsfield 🔵
O Vélez Sarsfield, que enfrenta o Fortaleza, protagonizou uma janela marcada por saídas importantes. O clube argentino negociou três promessas do elenco: Christian Ordóñez foi para o Parma, da Itália; Álvaro Montoro acertou com o Botafogo; e Valentín Gómez transferiu-se para o Real Betis, da Espanha. Ao todo, as vendas renderam mais de 20 milhões de euros.
Para compensar as baixas, o Vélez investiu em atletas experientes. Foram contratados os meias Rodrigo Aliendro (34 anos) e Felipe Valdés (31), o zagueiro Lisandro Magallán (31) e o goleiro Tomás Montero (30).
Atlético Nacional 🟢
O Atlético Nacional, da Colômbia, adversário do São Paulo nas oitavas de final, mantém como principal destaque o atacante Marino Hinestroza, de 23 anos, que chegou a despertar o interesse de clubes brasileiros, mas sem avanço nas negociações. A principal baixa da equipe foi a saída do atacante Kevin Viveros, negociado com o Athletico-PR.
Para o restante da temporada, o clube colombiano trouxe reforços importantes. O volante Jorman Campuzano, que estava emprestado pelo Boca Juniors, foi incorporado em definitivo. Além disso, chegou o meia Cristián Zapata, que retornou do empréstimo ao Envigado, e o atacante Facundo Batista. Marlos Moreno, ex-Flamengo, voltou à equipe. Além disso, o meia Juan Bauzá e o zagueiro César Haydar foram contratados por empréstimo.
LDU ⚪
Classificada em primeiro lugar no grupo do Flamengo, a LDU, do Equador, passou por uma mudança significativa no comando técnico. Pablo Andrés Sánchez deixou o cargo, dando lugar ao brasileiro Tiago Nunes, ex-Botafogo. Em dez jogos sob o comando do novo treinador, a equipe conquistou seis vitórias, dois empates e sofreu duas derrotas. Agora, Nunes reencontra seu antigo clube nas oitavas de final da Sul-Americana.
No mercado, a LDU contratou o meia Jeison Medina, ex-Independiente del Valle, e o lateral-direito Josué Cuero. Por outro lado, perdeu o atacante Álex Arce, um dos destaques da campanha, que transferiu-se para o Independiente Rivadavia, da Argentina.
Universitario 🔴
O Universitario, do Peru, adversário do Palmeiras, fez contratações pontuais. O volante Jesús Castillo e o zagueiro Anderson Santamaría foram os reforços anunciados para a fase de mata-mata. Em contrapartida, a equipe perdeu o zagueiro Marco Saravia e o volante Álvaro Barco.
