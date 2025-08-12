Luis Enrique barra astro do PSG de final da Supercopa da Uefa
Equipe deve ter estreia em jogo contra o Tottenham
Luis Enrique barrou o goleiro Donnarumma da final da Supercopa da Uefa entre PSG e Tottenham, nesta quarta-feira (13). O clube divulgou a lista dos relacionados com o nome de Lucas Chevalier, que foi contratado na atual janela de transferências do Lille e deve ser o titular na decisão.
Com contrato até junho de 2026, Donnarumma tem futuro incerto no PSG, mas deve buscar uma saída nas próximas semanas. O goleiro italiano é alvo de interesse de diversos clubes, principalmente da Premier League.
Por outro lado, o PSG busca seguir em frente e investiu 40 milhões de euros (R$ 252,8 milhões) em Lucas Chevalier, que está concorrendo ao Troféu Yashin, da Bola de Ouro. Além do francês, a equipe contará para a Supercopa da Uefa com Matvei Safonov e Renato Marin.
Além de Donnarumma, o PSG não conta com o meia João Neves, que foi expulso na final do Mundial de Clubes e cumprirá dois jogos de suspensão. Luis Enrique também não conta com Mayulu e com o reforço de Zabarni.
