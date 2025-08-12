menu hamburguer
Luis Enrique barra astro do PSG de final da Supercopa da Uefa

Equipe deve ter estreia em jogo contra o Tottenham

Luis Enrique durante jogo entre PSG e Bayern de Munique, no Mundial de Clubes (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
09:50
Luis Enrique barrou o goleiro Donnarumma da final da Supercopa da Uefa entre PSG e Tottenham, nesta quarta-feira (13). O clube divulgou a lista dos relacionados com o nome de Lucas Chevalier, que foi contratado na atual janela de transferências do Lille e deve ser o titular na decisão.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com contrato até junho de 2026, Donnarumma tem futuro incerto no PSG, mas deve buscar uma saída nas próximas semanas. O goleiro italiano é alvo de interesse de diversos clubes, principalmente da Premier League.

Por outro lado, o PSG busca seguir em frente e investiu 40 milhões de euros (R$ 252,8 milhões) em Lucas Chevalier, que está concorrendo ao Troféu Yashin, da Bola de Ouro. Além do francês, a equipe contará para a Supercopa da Uefa com Matvei Safonov e Renato Marin.

Além de Donnarumma, o PSG não conta com o meia João Neves, que foi expulso na final do Mundial de Clubes e cumprirá dois jogos de suspensão. Luis Enrique também não conta com Mayulu e com o reforço de Zabarni.

Donnarumma chora em campo após provocar grave lesão em Musiala em PSG x Bayern, no Mundial (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

