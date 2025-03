As tensões no comando do Uruguai parecem estar à flor da pele. Segundo o jornal "TyC Sports", De La Cruz, Arrascaeta, Saracchi e Pumita Rodríguez teriam sido dispensados após uma "discussão acalorada" depois da derrota para a Argentina. O portal teria afirmado que De La Cruz teria tido grande embate nos vestiários uruguaios, ocasionando na dispensa dos jogadores.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Conforme o jornalista uruguaio Diego Jokas, ao fim do duelo contra a Argentina, o vestiário do Uruguai foi tomado pela tensão. Nicolás De La Cruzm jogador do Flamengo, teria trocado farpas e se envolvido em uma discussão com Jorge Giordano, Diretor de Seleções da Associação Uruguaia de Futebol (AUF). Arrascaeta, também jogador do clube carioca, também teria demonstrado o descontentamento.

Luís Suárez e Marcelo Bielsa em jogo do Uruguai na Copa América (Foto: Juan MABROMATA/AFP)

No último sábado (22), foi anunciada a desconvocação do volante do Flamengo, assim como a de Giorgan de Arrascaeta, este último por um desconforto. Marcelo Saracchi e Pumita Rodríguez somam-se à lista de ausências, por uma suposta "decisão técnica" do próprio Bielsa.

continua após a publicidade

Polêmicas de Bielsa no comando do Uruguai

Esta não é a primeira polêmica enfrentada por Bielsa desde que assumiu o cargo em maio de 2023. O treinador foi questionado sobre a condução de figuras emblemáticas da Celeste, como Luis Suárez e Edinson Cavani. Suárez, após confirmar sua aposentadoria da seleção, manteve silêncio e admitiu que sua relação com Bielsa se tornou "apenas profissional" devido às poucas oportunidades recebidas nos últimos anos.

➡️ A exemplo de Arnold: jogadores que trocaram Liverpool pelo Real Madrid

Durante a Copa América, outro incidente quase resultou no rompimento entre Bielsa e a equipe. Segundo o jornalista Diego Jokas, Agustín Cannobbio, atacante do Fluminense, se sentiu desrespeitado pelo treinador. O 'Loco' utilizou o atacante como "gandula" durante vários treinos, além de deixá-lo de fora da partida, sendo o único atacante o único disponível após a suspensão de Darwin Núñez. Até o momento, Cannobbio não foi convocado novamente para a seleção do Uruguai.