Torcida do Real Madrid protesta após derrota em El Clásico: ‘Vergonha’

Após a derrota do Real Madrid por 4 a 3 no "El Clásico", pela 35ª rodada de La Liga, diversos torcedores merengues protestaram na porta do CT de Valdebebas. Foram exibidos faixas escrito “Verguenza” (Vergonha). Com o resultado, o Barcelona praticamente coloca as mãos na taça e tira a última chance de título do clube merengue.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornal "Marca", da Espanha, não havia muitos torcedores aguardando o time na porta do centro de treinamento, mas os poucos que estiveram insultaram os jogadores de mercenários e outros xingamentos. A derrota para os rivais catalães sobrou também para Carlo Ancelotti, que deve deixar o cargo técnico do Real Madrid no fim da temporada para a chegada de Xabi Alonso.

continua após a publicidade

O motivo das críticas vem, principalmente, pela queda de rendimento do Real na temporada e a falta de títulos. Além de sofrer 16 gols do Barcelona em 2024/25, foi a primeira vez que um treinador do clube merengue perdeu quatro jogos para os Culés. Apesar disso, alguns jogadores foram aplaudidos e até incentivados, como Valverde, Mbappé, Ansencio, Ceballos e Luka Modric.

Eliminado nas quartas de final da Champions para o Arsenal, vice-campeão tanto da Supercopa da Espanha quanto da Copa do Rei, ambas para o maior rival, e vice de La Liga, a temporada do Real Madrid está sendo de esquecer.

continua após a publicidade

Confira todos os jogos do "El Clásico" entre Barcelona e Real Madrid na temporada

Real Madrid 0 x 4 Barcelona (La Liga - primeiro turno) - com direito a um gol e uma assistência de Raphinha

Real Madrid 2 x 5 Barcelona (final da Supercopa da Espanha) - dois gols e uma assistência de Raphinha

Barcelona 3 x 2 Real Madrid (final da Copa do Rei)

Barcelona 4 x 3 Real Madrid (La Liga - segundo turno) - dois gols de Raphinha