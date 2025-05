A ida de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira está sendo repercutida na impresa italiana. Inclusive, o jornal "La Gazzetta dello Sport", maior portal italiano de esportes, destacou a frase utilizada pela CBF no anúncio: "O maior da história para o maior time do planeta".

Fundado em 1896, é referência em jornalismo esportivo no país. Logo após o anúncio oficial, puxou a manchete pela fala de Ednaldo, que exaltou o trabalho de Ancelotti.

- A despedida do Real agora era certa. Carlo liderará a Seleção para a Copa do Mundo de 2026. Presidente da Confederação Brasileira de Futebol: "É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a retomar o primeiro lugar no pódio". Agora é oficial: Carlo Ancelotti é o novo técnico do Brasil. Um banco enorme para um grande treinador. O técnico que conquistou os 5 principais campeonatos europeus e mais Ligas dos Campeões do que qualquer outro, 5, vai em busca do cobiçado

Hexa , o sexto título de Copa do Mundo que o Brasil busca há mais de 20 anos. Canarinha

não vence desde 2002 e tentará voltar ao topo do mundo com Ancelotti - publicou o portal "La Gazzetta dello Sport".

Na reportagem, o jornal exaltou as conquistas de Ancelotti também, além de trazer parte do material da CBF também.

Veja a notícia divulgada pela "La Gazzetta dello Sport"

- As palavras da Confederação Brasileira de Futebol — “Trazer Carlo Ancelotti para liderar o Brasil é mais do que uma jogada estratégica”, afirmou Ednaldo Rodrigues. “É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a reconquistar o degrau mais alto do pódio. Ele é o melhor técnico da história e, agora, comanda a melhor seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro.”

Ancelotti, o quarto estrangeiro — Carlo se torna o quarto treinador estrangeiro nos 110 anos de história da seleção brasileira, depois do uruguaio Ramón Platero, do português Joreca e do argentino Filpo Núñez. Três deles comandaram o Brasil por apenas sete partidas e em apenas um torneio oficial: a Copa América de 1925. Platero permaneceu por 19 dias; Joreca, por apenas quatro, durante dois amistosos em 1944; e Núñez, em 1965, chegou a dirigir o Palmeiras, que na ocasião foi investido como representante da Seleção Brasileira. Casos que contam apenas para efeito estatístico.

Ancelotti é o quarto técnico a assumir a Seleção desde a saída de Tite. Ele fará sua estreia no dia 5 de junho, em Guayaquil, em um confronto difícil contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em seguida, comandará a equipe no dia 10 de junho, em São Paulo, na Neo Química Arena, contra o Paraguai.

O Brasil ocupa atualmente a quarta colocação na tabela, com 10 pontos a menos que a líder Argentina, 2 atrás do Equador e 6 à frente do sétimo colocado — posição que leva à repescagem.

Ancelotti é o novo técnico do Brasil (Foto: Divulgação)

Carreira de Ancelotti

Carlo Ancelotti coleciona uma carreira vitoriosa como treinador, sendo o único técnico a conquistar a UEFA Champions League em quatro ocasiões — duas com o Milan (2002–03 e 2006–07) e três com o Real Madrid (2013–14, 2021–22 e 2023–24).

Além disso, faturou campeonatos nacionais nas cinco principais ligas europeias: a Serie A com o Milan (2003–04), a Premier League com o Chelsea (2009–10), a Ligue 1 com o Paris Saint-Germain (2012–13), a Bundesliga com o Bayern de Munique (2016–17) e La Liga com o Real Madrid (2021–22 e 2023–24). No comando do clube merengue, também venceu a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, Supercopas da UEFA e Mundiais de Clubes da FIFA.