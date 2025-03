Campeão mundial critica dura atitude de Tuchel na Inglaterra

Depois de meses de espera, Thomas Tuchel finalmente fez sua estreia pela Inglaterra. Em jogo frente a Albânia, os Three Lions venceram por 3 a 0 pela primeira rodada das Eliminatórias. Apesar do bom momento, o técnico alemão foi arduamente criticado por Lothar Matthäus.

Campeão mundial pela Alemanha em 1990, Matthäus criticou a fala de Tuchel sobre a postura da seleção inglesa quando ainda era comandada por Southgate.

— Ele também deve procurar seus próprios erros e mostrar que está acima deles. Ele deve mostrar que seu caminho é melhor do que o de seu antecessor. Mas isso é típico de Thomas Tuchel: ele abriu barris em Munique que estavam realmente fechados. Ele sempre tinha que dizer ou fazer alguma coisa — iniciou.

— Isso foi o que mais foi criticado sobre ele em Munique: que ele sempre trazia consigo uma certa insatisfação: com o elenco, consigo mesmo, com o estilo de jogo, com os fãs, com os jornalistas — acrescentou.

Apesar das falas acima, Matthäus concorda com Tuchel que a seleção na época de Gareth Southgate não jogava um futebol "atraente" e, por consequência, não ganhou um título sequer. Apesar da falta de troféus, a equipe chegou a duas finais da Eurocopa no período.

Entenda a fala polêmica de Tuchel

Às vésperas de sua estreia, Thomas Tuchel questionou a postura da Inglaterra na gestão de Gareth Southgate. De acordo com o alemão, a seleção perdeu os títulos da Euro e Copa do Mundo por ter medo acima da vontade de vencer.

— (Falta) identidade, clareza, ritmo, repetição de padrões, liberdade dos jogadores, a expressão dos jogadores, a fome. Ao meu ver, eles estavam com mais medo de serem eliminados do que com a fome de vencer — disse na ocasião.