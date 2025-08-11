Narrador anuncia aposentadoria após 24 narrando na Globo

Após mais de três décadas marcando presença nas transmissões esportivas da TV Globo e do SporTV, o narrador Jota Júnior anunciou oficialmente sua aposentadoria. Em texto emocionado publicado nas redes sociais, o jornalista explicou as razões que o levaram a encerrar, de vez, sua trajetória nos microfones.

Jota Júnior em transmissão pela Globo (Foto: Reprodução)

Segundo Jota, a decisão foi motivada por um conjunto de fatores: a diminuição dos convites — que ele atribui ao etarismo e à política de renovação no quadro de narradores —, a percepção das limitações físicas e vocais que o tempo trouxe, e a perda de fôlego para encarar as intensas jornadas de viagens e transmissões ao vivo.

- São 30 meses sem narrar. Sempre digo que é muito importante saber a hora de parar. Hoje reconheço que minha garganta já não é a mesma, o raciocínio não tem a mesma rapidez e o pique para as maratonas de viagens diminuiu. Transmitir ao vivo não tem script, é puro improviso e atenção extrema. Confesso que não estaria apto a desenvolver um trabalho com a quase perfeição que se exige. Em resumo, passaria vergonha e comprometeria a expectativa do telespectador - escreveu.

O ex-Globo também destacou a responsabilidade que envolve o ofício:

- Não é só abrir o microfone e falar. É ter respeito e responsabilidade com quem nos oferece sua audiência. Passou. Foi bom enquanto a mente e o físico correspondiam.

Ao longo da carreira, Jota Júnior ficou conhecido pelo estilo sereno e pelo domínio técnico nas transmissões, narrando momentos marcantes do futebol brasileiro e internacional, além de diversas modalidades olímpicas nos canais Globo. Sua voz se tornou familiar para milhões de telespectadores e ficará registrada na memória esportiva do país.

Com a aposentadoria oficializada, Jota encerra um ciclo que, nas próprias palavras, foi “bom enquanto durou” — e que deixa como legado o exemplo de um profissional que soube parar no momento certo, com dignidade e respeito ao público.