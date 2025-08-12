Club Brugge e Red Bull Salzburg se enfrentam nesta terça-feira (12), às 14h30 (de Brasília), no Jan Breydel Stadium, em Bruges (BEL), em jogo válido pela volta da terceira rodada eliminatória da Champions League. O confronto terá transmissão do Lance!, através do nosso canal no YouTube, e você pode assistir clicando aqui.

Na ida, mesmo jogando fora de seus domínios, a equipe belga venceu por 1 a 0, contando com um gol solitário de Roméo Vermant para garantir uma vantagem crucial. Agora, o time só precisa empatar em casa que consegue a vaga nos playoffs finais da competição continental. Por outro lado, os austríacos necessitam vencer por um gol de diferença para forçar prorrogação e, se necessário, pênaltis; dois ou mais tentos de distância colocam a equipe no estágio seguinte do torneio. Quem se classificar enfrenta o vencedor de Rangers x Viktoria Plzen; na ida, os escoceses levaram a melhor por 3 a 0.

Como vem o Salzburg? 🔴⚪

O RB Salzburg ganhou projeção internacional ao garantir participação no Mundial de Clubes da Fifa de 2025. A classificação foi conquistada graças à consistência do clube em competições nacionais e europeias, com destaque para a impressionante sequência de dez títulos consecutivos no Campeonato Austríaco, além de campanhas frequentes na Champions League.

Considerado a equipe do Velho Continente mais modesta do torneio e apontado como o azarão do seu grupo, o Salzburg teve uma participação digna no novo formato do torneio intercontinental. Em três jogos disputados, a equipe obteve todos os resultados possíveis: venceu o Pachuca, do México, no confronto mais equilibrado do Grupo H; empatou com o milionário Al-Hilal, da Arábia Saudita; e foi derrotado pelo gigante Real Madrid. Com quatro pontos conquistados, não avançou à fase seguinte.

Salzburg em ação na Copa do Mundo de clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

Desde então, o clube disputou poucos jogos neste início de temporada. Em partidas amistosas, venceu o Qarabağ, do Azerbaijão, e perdeu para o Derby County, equipe da segunda divisão inglesa. Posteriormente, estreou com vitória na Copa da Áustria e empatou na rodada inaugural da Bundesliga Austríaca.

Na fase pré-eliminatória da Champions, o Salzburg superou o Brann, da Noruega, com autoridade. Venceu por 4 a 1 fora de casa e garantiu a classificação com um empate por 1 a 1 no jogo de volta, diante de sua torcida.

E o Brugge? 🔵⚫

O Brugge iniciou a temporada com desempenho sólido no Campeonato Belga, somando duas vitórias e uma derrota nas três primeiras rodadas. No único amistoso disputado até o momento, a equipe acabou superada pelo Patro Eisden, também da Bélgica.

Na Champions, o Brugge conquistou uma vantagem importante no jogo de ida fora de casa, resultado considerado crucial para garantir a classificação à fase de liga. O clube busca consolidar-se cada vez mais na principal competição continental.

Tudo sobre o jogo entre Club Brugge e Red Bull Salzburg (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Club Brugge x Red Bull Salzburg

Jogo de volta - 3ª rodada eliminatória - Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Jan Breydel Stadium, em Bruges (BEL)

👁️ Onde assistir: YouTube do Lance!

🕴️ Arbitragem: Irfan Peljto-BOS (árbitro); Senad Ibrisimbegovic-BOS e Davor Beljo-BOS (auxiliares); Luka Bilbija-BOS (quarto árbitro)

📺 VAR: Jarred Gillett-ING e Peter Bankes-ING

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚫ Club Brugge (Técnico: Nicky Haven)

Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Jorne Spileers e Bjorn Meijer; Ludovit Reis e Raphael Onyedika; Hugo Vetlesen, Hans Vanaken e Christos Tzolis; Roméo Vermant

❌ Desfalques: Gustaff Nilsson e Michal Skoras (lesionados)



⚪🔴 Red Bull Salzburg (Técnico: Thomas Letsch)

Alexander Schlager; Stefan Lainer, Kouakou Gadou, Jacob Rasmussen e Aleksa Terzic; Nene Dorgeles, Mads Bidstrup, Soumaïla Diabaté e Maurits Kjaergaard; Petar Ratkov e Yorbe Vertessen

❌ Desfalques: Karim Onisiwo, Karim Konaté, Moussa Yeo, Justin Omoregie, Valentin Sulzbacher, Takumu Kawamura, John Mellberg, Anrie Chase e Christian Zawieschitzky (lesionados)

