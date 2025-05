Ex-Real Madrid detona Vini Jr após clássico: ‘Uma vergonha’

O clássico entre Barcelona e Real Madrid, vencido pelos catalães por 4 a 3 em La Liga, marcou uma tarde de altos e baixos para Vini Jr. O brasileiro, fortemente marcado pela defesa adversária, deu duas assistências para Kylian Mbappé, mas não conseguiu evitar a derrota em Montjuïc.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na segunda etapa, o camisa 7 sentiu problemas no tornozelo, e sustentou a contusão por alguns minutos, mas foi sacado por Carlo Ancelotti já depois dos 85'. Durante o confronto, Álvaro Benito, ex-Real, detonou o jogador por uma ação em campo, e reclamou da postura após o apito final.

continua após a publicidade

- O que Vinícius fez agora foi indescritível. Uma vergonha, uma vergonha. Ancelotti tem que tirar ele - afirmou o ex-atleta.

Depois do fim do dérbi na Catalunha, Benito também mandou um recado a Xabi Alonso, possível técnico do Real após a iminente saída de Carlo Ancelotti, e pediu uma mudança no jeito de jogar do brasileiro.

- A atuação do Vinícius foi parecida com a do Rodrygo na final da Copa (do Rei). Andando, defendendo com o olhar. É dolorido de ver. O técnico que chega tem muito trabalho pela frente, mudar a mentalidade de alguns jogadores. Não dá para jogar futebol como o Vinícius, defendendo com os olhos, evitando os retornos à defesa, sem marcar nem pressionar - afirmou Álvaro.

continua após a publicidade

➡️ Torcida do Real Madrid protesta após derrota em El Clásico: ‘Vergonha’

⚪ Vini Jr deu duas assistências em jogo do Real Madrid

Se na parte sem a bola, Vini foi criticado, com a bola houve destaque. Formando dupla de ataque com Mbappé, o ponta-esquerda deu dois passes no hat-trick do francês. Na primeira etapa, após erro de Yamal, foi acionado pela esquerda e ligou o centroavante com um lindo lançamento de trivela; já na metade final do confronto, em passe de Modric, saiu em condição legal na cara de Szczesny, mas foi coletivo ao tocar para o companheiro balançar as redes com o gol praticamente aberto.

A derrota por 4 a 3 para o Barcelona complicou as chances do Real Madrid de Carlo Ancelotti conquistar La Liga. São sete pontos atrás do rival, com três jogos para o fim da competição, o que leva à obrigatoriedade de vencer os compromissos restantes e torcer para o Barça fazer apenas um ponto no período. O time volta a campo na quarta-feira (14), às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Mallorca no Santiago Bernabéu.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.