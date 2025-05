Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira, tem uma conexão curiosa com a Fórmula 1. Apaixonado pelo esporte, o italiano também possui uma relação especial com a Ferrari.

Natural de Reggiolo, na região da Emilia-Romagna, Ancelotti cresceu nos arredores de Maranello, onde fica a sede da escuderia italiana. No ano passado, durante um período de folga antes da final da Champions League, ele foi questionado por jornalistas sobre o Real Madrid — mas preferiu comentar sobre a fase da Ferrari na Fórmula 1.

— Nasci perto de Maranello e cresci com a lenda da Ferrari. Conheço bem as instalações da equipe mais famosa do mundo. Mas confesso que estou um pouco entediado com a Fórmula 1 atualmente — comentou Ancelotti.

Ligação de Ancelotti com a Ferrari vai além do pessoal

A ligação com a Ferrari vai além da admiração pessoal. Durante sua passagem pelo Milan, entre 2001 e 2009, Ancelotti esteve em um clube com raízes cruzadas com a história da escuderia. Enzo Ferrari, fundador da marca, foi piloto de testes e funcionário da Alfa Romeo, que tinha sede em Milão. Em certo período, a Scuderia Ferrari chegou a preparar carros da Alfa para competições — e a relação com o Milan fazia parte desse ecossistema.

Agora, após deixar o Real Madrid, Ancelotti se prepara para assumir a Seleção Brasileira. Anunciado pela CBF nesta segunda-feira (12), o técnico de 65 anos terá sua primeira experiência no comando de uma equipe nacional. No currículo, ele acumula passagens por Juventus, Parma, Napoli, Everton e outras potências do futebol europeu.