Sormani se rende a Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Mais técnico que Guardiola’

O técnico Carlo Ancelotti, atualmente no comando do Real Madrid, é o novo treinador da Seleção Brasileira. O jornalista Fábio Sormani comentou a chegada do Italiano e apontou o acerto como um 'golaço' de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

- O Brasil, infelizmente, não tem treinadores à altura da Seleção Brasileira. Nenhum. Então, vamos ver agora se, de fato, o problema é treinador ou de jogador, ou de safra, entendeu? Porque muita gente fala que o problema é safra — ‘a safra é ruim’. O Vini joga no Real Madrid, o Rodrygo nem no Real Madrid consegue jogar mais, o Raphinha só desempenha no Barcelona, fulano de tal também, não sei o quê, não sei o que lá… Agora a gente tem um técnico. E você pode achar que o Guardiola é melhor, que o Klopp é melhor, que fulano, ciclano e beltrano sejam melhores, mas o Ancelotti é o técnico mais vencedor do mundo, gente. O técnico mais vencedor do mundo. O Brasil contrata, no momento, o maior treinador de futebol da atualidade, em atividade. Acho que, pelos números, ele é mais técnico do que o Guardiola. Pelos números, ele é mais técnico do que o Klopp, do que qualquer um. Um golaço do Ednaldo - declarou.

O técnico italiano é um antigo sonho do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para assumir o comando da Seleção Brasileira — mesmo faltando apenas um ano para a Copa do Mundo. A entidade tinha pressa na definição, já que os próximos compromissos estão marcados para os dias 4 e 9 de junho, contra Equador e Paraguai, confrontos decisivos na disputa por uma vaga no Mundial de 2026.

Ancelotti deixará o Real Madrid logo após o encerramento da temporada da La Liga, cujo último compromisso será contra a Real Sociedad, no dia 25 de maio. O treinador vem de derrota para o Barcelona por 4 a 3 pelo Campeonato Espanhol.

Com a assinatura dos contratos e a formalização do compromisso, Ancelotti se tornará o primeiro europeu e o quarto técnico estrangeiro a comandar a Seleção Brasileira masculina em sua história. A expectativa em torno de sua chegada é alta. Em toda carreira, o treinador acumula passagens por Milan, Chelsea, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e o próprio Real Madrid.

Carreira de Ancelotti

Carlo Ancelotti coleciona uma carreira vitoriosa como treinador, sendo o único técnico a conquistar a UEFA Champions League em quatro ocasiões — duas com o Milan (2002–03 e 2006–07) e três com o Real Madrid (2013–14, 2021–22 e 2023–24).

Além disso, faturou campeonatos nacionais nas cinco principais ligas europeias: a Serie A com o Milan (2003–04), a Premier League com o Chelsea (2009–10), a Ligue 1 com o Paris Saint-Germain (2012–13), a Bundesliga com o Bayern de Munique (2016–17) e La Liga com o Real Madrid (2021–22 e 2023–24). No comando do clube merengue, também venceu a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, Supercopas da UEFA e Mundiais de Clubes da FIFA.