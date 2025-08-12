menu hamburguer
Futebol Internacional

AO VIVO: Acompanhe a terça-feira (12) do mercado da bola internacional

Confira a movimentação da janela do verão europeu em 12 de agosto

John Kennedy conversa com Guga em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
11:46
Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação desta segunda-feira (11) de negociações do principal palco do mercado da bola internacional.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Donnarumma 🗣️ Manchester City

O Manchester City entrou em contato com o PSG pela contratação do goleiro Gianluigi Donnarumma, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Com apenas mais um ano de contrato, a tendência é que os franceses vendam o goleiro e pediram cerca de 50 milhões de euros (R$ 316 milhões).

John Kennedy 👀 Shakhtar Donetsk 🟠

O Fluminense recebeu uma proposta de nove milhões de euros (R$ 56,8 milhões) do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pela contratação de John Kennedy. Segundo informações do "GE", a oferta é composta por seis milhões de euros (R$ 37,9 milhões) fixos e três milhões de euros (R$ 18,9 milhões) em bônus factíveis por 90% dos direitos do atacante. O Tricolor mantém 10% em caso de uma venda futura.

Fluminense anuncia renovação de contrato de John Kennedy até o fim de 2027 (Foto: Marcelo Gonçalves /FFC)

Zabarnyi 👕 PSG 🔵🔴

O PSG anunciou a contratação do zagueiro Ilya Zabarnyi nesta terça-feira (12). O ucraniano de 22 anos é o segundo reforço do clube francês na janela de transferências e foi comprado em operação avaliada em 62 milhões de euros (R$ 391,6 milhões).

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

  • Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

  • Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

  • Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

