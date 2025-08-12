AO VIVO: Acompanhe a terça-feira (12) do mercado da bola internacional
Confira a movimentação da janela do verão europeu em 12 de agosto
Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação desta segunda-feira (11) de negociações do principal palco do mercado da bola internacional.
Donnarumma 🗣️ Manchester City
O Manchester City entrou em contato com o PSG pela contratação do goleiro Gianluigi Donnarumma, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Com apenas mais um ano de contrato, a tendência é que os franceses vendam o goleiro e pediram cerca de 50 milhões de euros (R$ 316 milhões).
John Kennedy 👀 Shakhtar Donetsk 🟠
O Fluminense recebeu uma proposta de nove milhões de euros (R$ 56,8 milhões) do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pela contratação de John Kennedy. Segundo informações do "GE", a oferta é composta por seis milhões de euros (R$ 37,9 milhões) fixos e três milhões de euros (R$ 18,9 milhões) em bônus factíveis por 90% dos direitos do atacante. O Tricolor mantém 10% em caso de uma venda futura.
Zabarnyi 👕 PSG 🔵🔴
O PSG anunciou a contratação do zagueiro Ilya Zabarnyi nesta terça-feira (12). O ucraniano de 22 anos é o segundo reforço do clube francês na janela de transferências e foi comprado em operação avaliada em 62 milhões de euros (R$ 391,6 milhões).
📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa
➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa
Premier League (Inglaterra)
- Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
LaLiga (Espanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
Serie A (Itália)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)
Bundesliga (Alemanha)
- Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
Ligue 1 (França)
- Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
