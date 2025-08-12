Sul-Americana: veja como estão os adversários de Fluminense e Atlético-MG

Com o encerramento temporário das disputas do Brasileirão e da Copa do Brasil, os torcedores brasileiros já direcionam seu foco para os torneios continentais: a Libertadores e a Sul-Americana. Durante o intervalo entre a fase de grupos e o início do mata-mata, os clubes estrangeiros aproveitaram para reforçar seus elencos, a fim de desafiar a hegemonia brasileira nas competições sul-americanas.

A fase de oitavas de final da Sul-Americana começa nesta terça-feira (12). O Fluminense enfrenta o América de Cali às 21h30 (de Brasília), no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia. A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira (19), no mesmo horário, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida de ida será transmitida no SBT e na Paramount. ➡️Clique aqui para assistir

O Atlético-MG é o outro representante brasileiro nesta fase da competição. O Galo recebe o Godoy Cruz nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida. A partida de volta acontece no dia 21, também às 19h, no Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, na Argentina. Confira como vem essas equipes no mercado de transferências:

América de Cali 🔴

O América de Cali garantiu vaga nas oitavas de final da Sul-Americana após terminar em segundo lugar no Grupo C, com oito pontos, e superar o Bahia nos playoffs. A equipe colombiana chega para o confronto contra o Fluminense após derrota por 1 a 0 para o Tolima, pelo Clausura 2025 do Campeonato Colombiano. Sob o comando do técnico Jorge Orosmán, a tendência é que o time utilize a base que disputou a fase anterior da competição continental.

A provável escalação do América de Cali hoje tem: Jorge Soto; Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña e Omar Bertel; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro e Josen Escobar; Joel Romero, Luis Ramos e Cristian Barrios.

Godoy Cruz 🔵

Classificado diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana por vencer sua chave, o Godoy Cruz chega em momento complicado. Trocou de treinador: Walter Ribonetto entrou na vaga de Esteban Solari; não vence há seis jogos, o mais recente a derrota para o Gimnasia La Plata, e é somente o 13º de sua chave no Campeonato Argentino.

Para o jogo desta quinta-feira contra o Atlético-MG, o recém-chegado técnico da equipe bodeguera ainda não tem a escalação definida. Não há sinais de potenciais desfalques para a equipe de Mendoza e, com isso, há a chance de que a escalação usada nas últimas partidas, salvo alguma mudança necessária, seja a que entrará em campo.

