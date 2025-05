Carlo Ancelotti foi anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como o novo técnico da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (12). Segundo a entidade, o italiano deixará o Real Madrid e já assumirá o cargo vago para a Data Fifa de junho.

Porém, o comandante, antes de tomar as rédeas da área técnica verde e amarela, terá um problema familiar para resolver. Davide Ancelotti, seu filho, é um dos componentes de sua comissão no Real, mas ainda não sabe como será seu futuro em 2025/26.

Segundo o jornal "Marca", o auxiliar está interessado em dar início à trajetória como treinador na próxima temporada. Um possível destino é o Como (ITA), que confirmou a permanência na elite italiana, mas pode perder Cesc Fábregas, interessado em um salto na carreira para grandes clubes europeus.

Davide recebeu a licença da Uefa para assumir um cargo na comissão do pai em 2016, e passou atuar como auxiliar no Bayern de Munique. Nos anos seguintes, seguiu Carlo em Napoli, Everton e Real Madrid, onde ajudou a conquistar os títulos da Champions League de 2021/22 e 2023/24. Uma decisão, portanto, deve ser tomada nas próximas semanas, antes do consagrado técnico assumir o Brasil.

🔰 Ancelotti foi anunciado pela CBF e comandará a Seleção

Após longa negociação e anos de expectativa, Carlo Ancelotti foi oficializado como o novo comandante da Seleção Brasileira. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (12), por meio do site oficial da CBF.

O técnico italiano era um antigo sonho do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para assumir o comando da Seleção Brasileira — mesmo faltando apenas um ano para a Copa do Mundo. A entidade tinha pressa na definição, já que os próximos compromissos estão marcados para os dias 4 e 9 de junho, contra Equador e Paraguai, confrontos decisivos na disputa por uma vaga no Mundial de 2026.