Real Madrid não é pego de surpresa com anúncio de Ancelotti pela CBF

O Real Madrid não foi pego de surpresa com o anúncio da contratação de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira. Na manhã de segunda-feira (12), Ednaldo Rodrigues anunciou o acordo com o treinador italiano para a próxima Copa do Mundo.

Apesar do anúncio da CBF, Carlo Ancelotti só falará sobre o tema em coletiva de imprensa na véspera de Real Madrid x Mallorca, nesta terça-feira (13). O evento não acontecerá por conta da saída do treinador do clube espanhol, mas sim por protocolo da La Liga em que os comandantes conversam com os meios de comunicação nas vésperas das partidas.

Nas últimas semanas, Real Madrid e CBF estiveram em contato permanente sobre o tema e em acordo com o que foi feito sobre a ida de Ancelotti à Seleção Brasileira. Embora não tenha anunciado a saída do treinador, o clube espanhol fará o que for necessário no momento em que entender ser certo para se pronunciar.

Apesar do acordo entre Ancelotti e Seleção Brasileira, o comandante tem mais três compromissos com o Real Madrid: Mallorca, Sevilla e Real Sociedad. O italiano não estará à frente da equipe merengue no Mundial de Clubes.

Segunda passagem de Ancelotti no Real Madrid

Em sua segunda passagem pelo Real Madrid, Carlo Ancelotti se consolidou como um dos maiores nomes da história do clube. Contratado em 2021, o comandante conquistou 11 títulos com o clube espanhol e foi eleito em duas ocasiões como o melhor treinador da temporada.

Carlo Ancelotti é cumprimentado por Hansi-Flick em Barcelona x Real Madrid (Foto: Lluis Gene/AFP)

Tudo sobre Ancelotti na Seleção

A CBF anunciou nesta segunda-feira a contratação de Carlo Ancelotti. Tal anúncio, inclusive, derrubou o site da entidade. Na Itália, terra natal do novo treinador da Seleção, o jornal "La Gazzetta dello Sport" repercutiu o acerto.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em pronunciamento, fez agradecimento ao mandatário do Real Madrid, Florentino Pérez, pela cooperação durante as negociações com o comandante. Saiba mais:

