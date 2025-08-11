Corinthians: Hugo Souza vira dúvida após tragédia familiar?

Rauany Barcellos e Hugo Souza passam por uma fase delicada após perderem seus filhos gêmeos durante a gestação. Apesar do pronunciamento sobre o caso só ter vindo neste final de semana, a confirmação de que a gravidez foi interrompida veio algumas semanas atrás. Somente pessoas próximas ao casal sabiam que eles esperavam as crianças.

Apesar da perda, o goleiro está entre os relacionados do Corinthians para a partida desta segunda-feira (11). O Corinthians enfrenta o Juventude, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Hugo Souza durante férias do Corinthians com sua namorada (Foto: Reprodução)

Provável escalação do Corinthians para enfrentar o Juventude

Com os desfalques de André Carrillo, que está se recuperando de cirurgia no tornozelo esquerdo, a tendência é que Breno Bidon assuma a titularidade. Para a vaga de Memphis Depay, lesionado, a principal dúvida está entre Romero e Talles Magno para o ataque.

Assim, a provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto.

Rauany, esposa de Hugo Souza, desabafa sobre luto

- Ainda tento me acostumar e fazer amizade com o silêncio desde quando o conheci naquela maternidade cheia de vida, em que nós saímos com um vazio avassalador que passou a fazer parte da minha rotina. Eu ainda tenho bem fresco na minha memória a emoção de ouvir tantos chorinhos de pequenas vidas começando, e a tristeza de estarmos ali, juntos, dividindo um silêncio que ninguém ouvia. Nunca me contaram sobre o quão solitário é atravessar um corredor e sair para um mundo igual, quando por dentro tudo mudou. Ninguém me preparou para dormir e acordar com algo que falta e, ainda assim, sentir que ele está aqui - desabafou Rauany, esposa do goleiro do Corinthians.

