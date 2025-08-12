PSG x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Supercopa Europeia
Confira todas as informações do duelo válido pela Supercopa Europeia
- Matéria
- Mais Notícias
PSG e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (13), em jogo válido pela Supercopa Europeia, que reúne os campeões da Champions League e da Europa League. A bola rola às 16h (de Brasília) no Bluenergy Stadium, em Udinese (ITA), e terá transmissão ao vivo do SBT (TV aberta), da TNT Sports e da MAX.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Time do Mundial joga partida ‘de vida ou morte’ na Champions; veja desempenho na temporada
Futebol Internacional12/08/2025
- Futebol Internacional
Jornal europeu analisa legado de Flamengo, Palmeiras e Botafogo na Libertadores: ‘Domínio em jogo’
Futebol Internacional12/08/2025
- Futebol Internacional
Jogador do São Paulo aponta Rodrygo em novo clube: ‘Crescendo para competir na Europa’
Futebol Internacional12/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O PSG teve uma temporada 2024-2025 espetacular sob o comando do técnico Luis Enrique. O time alcançou um feito histórico ao conquistar a tríplice coroa, incluindo o Campeonato Francês, a Copa da França e Champions League, vencendo a final de forma dominante ao vencer a Inter de Milão por 5 a 0.
A temporada 2024-2025 do Tottenham foi de altos e baixos. O time conseguiu encerrar um jejum de 17 anos sem títulos ao vencer a Europa League. No entanto, a campanha na Premier League foi abaixo do esperado, terminando em 17º lugar, o que levou à demissão do técnico Ange Postecoglou. Agora sob o comando de um novo treinador, Thomas Frank, o time se prepara para a nova temporada e sua estreia na Champions League. Esta será a primeira vez que o Tottenham disputará a Supercopa da UEFA.
Tudo sobre o jogo entre PSG x Tottenham pela Supercopa Europeia (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
PSG x Tottenham
Supercopa Europeia
📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Bluenergy Stadium, em Udinese (ITA)
👁️ Onde assistir: SBT (TV aberta), da TNT Sports e da MAX
🟨 Arbitragem: João Pinheiro (árbitro); Bruno Jesus e Luciano Maia (assistentes) e Elchin Masiyev (quarto árbitro)
📺 VAR: Tiago Martins (POR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSG (Técnica: Luis Enrique)
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia
Tottenham (Técnica: Thomas Frank)
Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus
➡️PSG toma decisão polêmica sobre titular para a Supercopa da Uefa
Ficha do jogo
- Matéria
- Mais Notícias