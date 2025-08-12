PSG e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (13), em jogo válido pela Supercopa Europeia, que reúne os campeões da Champions League e da Europa League. A bola rola às 16h (de Brasília) no Bluenergy Stadium, em Udinese (ITA), e terá transmissão ao vivo do SBT (TV aberta), da TNT Sports e da MAX.

O PSG teve uma temporada 2024-2025 espetacular sob o comando do técnico Luis Enrique. O time alcançou um feito histórico ao conquistar a tríplice coroa, incluindo o Campeonato Francês, a Copa da França e Champions League, vencendo a final de forma dominante ao vencer a Inter de Milão por 5 a 0.

A temporada 2024-2025 do Tottenham foi de altos e baixos. O time conseguiu encerrar um jejum de 17 anos sem títulos ao vencer a Europa League. No entanto, a campanha na Premier League foi abaixo do esperado, terminando em 17º lugar, o que levou à demissão do técnico Ange Postecoglou. Agora sob o comando de um novo treinador, Thomas Frank, o time se prepara para a nova temporada e sua estreia na Champions League. Esta será a primeira vez que o Tottenham disputará a Supercopa da UEFA.

Tudo sobre o jogo entre PSG x Tottenham pela Supercopa Europeia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PSG x Tottenham

Supercopa Europeia

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de agosto, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Bluenergy Stadium, em Udinese (ITA)

👁️ Onde assistir: SBT (TV aberta), da TNT Sports e da MAX

🟨 Arbitragem: João Pinheiro (árbitro); Bruno Jesus e Luciano Maia (assistentes) e Elchin Masiyev (quarto árbitro)

📺 VAR: Tiago Martins (POR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG (Técnica: Luis Enrique)

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Tottenham (Técnica: Thomas Frank)

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus

O PSG, vencedor da Champions League, enfrenta o Tottenham, vencedor da Europa League, na final da Supercopa Europeia (Foto: ANGELA WEISS / AFP)