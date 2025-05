Com vasta trajetória nos maiores clubes da Europa, o técnico italiano Carlo Ancelotti chega à Seleção Brasileira com um currículo recheado de conquistas — e também de familiaridade com o verde e amarelo. Ao longo da carreira, o treinador comandou nada menos que 44 jogadores brasileiros, dos mais consagrados da história aos nomes mais inusitados.

Entre os que mais atuaram sob seu comando estão ídolos nacionais e referência no mundo da bola. Kaká lidera a lista, com 270 partidas, seguido de perto por Dida (267) e Rodrygo (208). Nomes como Serginho (201), Vinicius Jr. (197), Cafu (166) e Éder Militão (131).

A lista também reserva algumas surpresas. Willian José, hoje no Bahia, tem um jogo sob comando do italiano, assim como Vinícius Tobias, Felipe Mattioni e Claiton.

Digão, irmão de Kaká e ex-zagueiro, também aparece com três partidas. Ceará, ex-lateral do PSG e do Internacional, disputou dez partidas com Ancelotti. Bernard, atacante do Atlético-MG, foi comandado pelo italiano no Everton, da Inglaterra.

Veja lista de brasileiros que já trabalharam com Ancelotti:

Kaká - 270 jogos

Dida - 267 jogos

Rodrygo - 208 jogos

Serginho - 201 jogos

Vinicius Jr. - 197 jogos

Cafu - 166 jogos

Militão - 131 jogos

Marcelo - 110 jogos

Alex - 95 jogos

Allan - 87 jogos

Casemiro - 75 jogos

Maxwell - 63 jogos

Pato - 62 jogos

Richarlison - 59 jogos

Zé Maria - 56 jogos

Ramires - 41 jogos

Emerson - 40 jogos

Rivaldo - 40 jogos

Ricardo Oliveira - 37 jogos

Rafinha - 36 jogos

Ronaldinho Gaúcho - 36 jogos

Bernard - 35 jogos

Nenê - 35 jogos

Douglas Costa - 34 jogos

Endrick - 34 jogos

Thiago Silva - 34 jogos

Roque Júnior - 31 jogos

Belletti - 22 jogos

Adailton - 21 jogos

Ronaldo - 20 jogos

Lucas - 15 jogos

David Luiz - 12 jogos

Ceará - 10 jogos

Lucas Silva - 9 jogos

Amaral - 6 jogos

Amoroso - 5 jogos

Athirson - 5 jogos

Leonardo - 5 jogos

Digão - 3 jogos

Claiton - 1 jogo

Felipe Mattioni - 1 jogo

Vinícius Tobias - 1 jogo

Willian José - 1 jogo

A CBF anunciou nesta segunda-feira a contratação de Carlo Ancelotti. Tal anúncio, inclusive, derrubou o site da entidade. Na Itália, terra natal do novo treinador da Seleção, o jornal "La Gazzetta dello Sport" repercutiu o acerto.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em pronunciamento, fez agradecimento ao mandatário do Real Madrid, Florentino Pérez, pela cooperação durante as negociações com o comandante. Saiba mais:

