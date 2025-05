Cabe no seu time? Veja salário de Talisca no Fenerbahçe

Nome frequente nas redes sociais de torcedores brasileiros em toda janela de transferências, Anderson Talisca segue valorizado no futebol europeu. Desde janeiro de 2025, o meia-atacante defende o Fenerbahçe, da Turquia, após passagem pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. E o salário que recebe no clube turco mostra que trazê-lo de volta ao Brasil está longe de ser uma missão fácil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo informações do site Capology, especializado em salários de atletas, Talisca recebe € 6,67 milhões brutos por ano no Fenerbahçe. Com a cotação atual, o valor equivale a cerca de R$ 42,35 milhões anuais.

📆 Veja os valores detalhados:

💰 Por ano : € 6,67 milhões (R$ 42,35 milhões)

: € 6,67 milhões (R$ 42,35 milhões) 📅 Por mês: cerca R$ 3,52 milhões

O contrato de Talisca com o Fenerbahçe é válido até junho de 2026. O jogador de 31 anos foi uma das principais contratações do mercado europeu no início do ano, e rapidamente se tornou peça importante no elenco do clube de Istambul.

continua após a publicidade

💸 Sonho distante para clubes do Brasil?

Apesar do clamor da torcida por um retorno de Talisca ao futebol brasileiro, os valores salariais dificultam qualquer negociação. Com um rendimento mensal superior a R$ 3,5 milhões, o brasileiro está em um patamar acessível apenas a clubes de grande poder financeiro — e mesmo esses teriam dificuldades para bancar uma possível transferência.

Para efeito de comparação, o salário de Talisca no Fenerbahçe é superior ao de nomes como Gabigol, Depay e Dudu, entre os mais bem pagos do futebol nacional.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.