Vini Jr e Ancelotti: veja os números da parceria que chega à Seleção Brasileira

Vinicius Júnior e Carlo Ancelotti viveram uma parceria de sucesso no Real Madrid. Nome carimbado nas convocações recentes da Seleção Brasileira, com Ancelotti no comando, a dupla deve seguir trabalhando junto e entrosada da mesma forma. O que chama atenção, por sua vez, são os números do brasileiro com o treinador.

Após longa negociação e anos de expectativa, é oficial: o multicampeão Carlo Ancelotti, técnico de 65 anos, é o novo comandante da Seleção Brasileira. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (12), por meio do site oficial da CBF.

De acordo com dados divulgados pelo Sofascore, desde que Ancelotti assumiu o clube merengue, Vini Jr disputou 197 partidas, sendo 179 como titular. Nesse período, acumulou 90 gols e 58 assistências, totalizando 148 participações diretas em gols. Isso representa uma média de 1 participação a cada 110 minutos.

Além dos gols, Vini também se destacou na criação de jogadas: foram 83 grandes chances criadas, 367 passes decisivos e 533 finalizações (sendo 247 no alvo). Nos dribles, uma de suas marcas registradas, o brasileiro somou 578 dribles certos, com média de 2,9 por jogo.

Agora, sob o comando de Ancelotti também na Seleção, a expectativa é que essa parceria continue rendendo frutos — desta vez com a camisa verde e amarela.

Conquistas de Ancelotti e Vini Jr no Real Madrid

Carlo Ancelotti coleciona uma carreira vitoriosa como treinador, sendo o único técnico a conquistar a UEFA Champions League em cinco ocasiões — duas com o Milan (2002–03 e 2006–07) e três com o Real Madrid (2013–14, 2021–22 e 2023–24).

Além disso, faturou campeonatos nacionais nas cinco principais ligas europeias: a Serie A com o Milan (2003–04), a Premier League com o Chelsea (2009–10), a Ligue 1 com o Paris Saint-Germain (2012–13), a Bundesliga com o Bayern de Munique (2016–17) e La Liga com o Real Madrid (2021–22 e 2023–24). No comando do clube merengue, também venceu a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, Supercopas da UEFA e Mundiais de Clubes da FIFA.

Na carreira, o treinador também passou por Juventus, Parma, Napoli e Everton. Essa será sua primeira experiência como técnico de uma Seleção.

Durante sua trajetória no Real Madrid, Vini Jr também colecionou títulos de peso. Conquistou a Copa Intercontinental em 2024/25 e foi bicampeão do Mundial de Clubes em 2018 e 2019.

Na Europa, levantou a Supercopa Europeia em 2022 e 2023 e brilhou na Champions League, vencendo as edições 2021/22 e 2022/23. No cenário nacional, foi campeão de La Liga três vezes (2019/20, 2021/22 e 2023/24) e venceu a Copa do Rei na temporada 2022/23.