Saiba tudo sobre a estreia de Ancelotti na Seleção: datas, convocação e adversários

Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF como novo técnico da Seleção Brasileira. O italiano estará no ciclo para a Copa do Mundo de 2026. Sua estreia acontece nos jogos eliminatórios que acontecerão em junho.

O primeiro jogo será no dia 5 de junho, contra o Equador, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. O segundo será no dia 10 de junho, contra o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, destacou que espera a chegada de Ancelotti a partir do dia 26 de maio. É esperado que a primeira convocação aconteça também neste dia.

- Gostaria de registrar meu agradecimento especial ao presidente Florentino Pérez e ao diretor José Ángel Sánchez pela compreensão e apoio ao longo das negociações. Ancelotti cumprirá seu contrato com o clube até o fim da temporada europeia e iniciará os trabalhos conosco a partir do dia 26 de maio, quando anunciará os convocados para os próximos compromissos da Seleção - disse Ednaldo sobre a chegada de Ancelotti.

Carlo Ancelotti é o novo treinador da Seleção Brasileira (Foto: Josep Lago / AFP)

Estreia de Tite teve semelhança com a chegada de Ancelotti

Ancelotti irá estrear contra o Equador. Por coincidência, Tite teve uma estreia também contra a seleção. Em 2016, a Seleção de Tite venceu o país por 3 a 0. O jogo foi válido pela 7ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia-2016.

Carreira de Ancelotti

Carlo Ancelotti coleciona uma carreira vitoriosa como treinador, sendo o único técnico a conquistar a UEFA Champions League em cinco ocasiões — duas com o Milan (2002–03 e 2006–07) e três com o Real Madrid (2013–14, 2021–22 e 2023–24).

Além disso, faturou campeonatos nacionais nas cinco principais ligas europeias: a Serie A com o Milan (2003–04), a Premier League com o Chelsea (2009–10), a Ligue 1 com o Paris Saint-Germain (2012–13), a Bundesliga com o Bayern de Munique (2016–17) e La Liga com o Real Madrid (2021–22 e 2023–24). No comando do clube merengue, também venceu a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, Supercopas da UEFA e Mundiais de Clubes da FIFA.

Na carreira, o treinador também passou por Juventus, Parma, Napoli e Everton. Essa será sua primeira experiência como técnico de uma Seleção.

