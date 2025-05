Ednaldo manda recado a Florentino Pérez em anúncio de Ancelotti na Seleção

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, oficializou nesta segunda-feira (12) o aguardado anúncio da chegada de Carlo Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira. Em tom de celebração, Ednaldo destacou a trajetória vitoriosa do técnico italiano e afirmou que a escolha representa um passo firme na busca pelo hexacampeonato mundial.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- É com grande alegria que confirmamos Carlo Ancelotti como o novo treinador da Seleção. Sua experiência, conquistas e liderança o colocam entre os maiores nomes da história do futebol. Ele assumirá a equipe nas Eliminatórias e na Copa do Mundo, trazendo consigo uma mentalidade vencedora e uma visão moderna de jogo - afirmou.

Ednaldo também agradeceu ao Real Madrid e ao seu presidente, Florentino Pérez, pela cooperação para que o acerto fosse possível.

- Gostaria de registrar meu agradecimento especial ao presidente Florentino Pérez e ao diretor José Ángel Sánchez pela compreensão e apoio ao longo das negociações. Ancelotti cumprirá seu contrato com o clube até o fim da temporada europeia e iniciará os trabalhos conosco a partir do dia 26 de maio, quando anunciará os convocados para os próximos compromissos da Seleção - concluiu.

continua após a publicidade

Ednaldo Rodrigues se pronuncia após acerto com Carlo Ancelotti para novo técnico da Seleção Brasileira pic.twitter.com/4k9jyVuQlz — Renan Moura (@renanmoura1989) May 12, 2025

O técnico italiano é um antigo sonho do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para assumir o comando da Seleção Brasileira — mesmo faltando apenas um ano para a Copa do Mundo. A entidade tinha pressa na definição, já que os próximos compromissos estão marcados para os dias 4 e 9 de junho, contra Equador e Paraguai, confrontos decisivos na disputa por uma vaga no Mundial de 2026.

Ednaldo acertou contratação de Ancelotti (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja abaixo o pronunciamento completo de Ednaldo:

Olá, torcedores brasileiros.

Inicialmente, quero expressar meu profundo agradecimento pela paciência e pelo apoio de todos vocês ao longo deste processo.

É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário: a seleção brasileira, a mais vencedora da história do futebol mundial, será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano, com uma mentalidade vencedora. Ele é o único treinador na história do futebol a conquistar cinco títulos da Champions League e também as cinco principais ligas nacionais da Europa.

O treinador cumprirá seu compromisso com o Real Madrid até o final da temporada da La Liga.

Quero também aproveitar este momento para registrar meus agradecimentos especiais ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e a José Ángel Sánchez, por toda a compreensão e apoio que tornaram possível essa transação.

Nosso novo comandante começará os trabalhos em breve. No dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os dois confrontos.

Tenho certeza de que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato.

Mais uma vez, agradeço a paciência e o entusiasmo de todos os nossos torcedores. Quero convocar cada um de vocês para apoiar a seleção na busca pelo tão sonhado hexacampeonato.

Tenho plena convicção de que, sob a liderança de Ancelotti e com a união e dedicação de nossos jogadores, estaremos mais fortes do que nunca para enfrentar os desafios que virão.

Vamos juntos, Brasil, rumo ao hexacampeonato!