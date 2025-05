Anúncio de Ancelotti na Seleção Brasileira gera problema inesperado na CBF

O técnico Carlo Ancelotti, atualmente no comando do Real Madrid, é o novo treinador da Seleção Brasileira. O italiano iniciará os trabalhos no próximo dia 26 de maio. A notícia foi divulgada no site oficial da CBF, o que fez o portal sair do ar. É provável que site não tenha suportado a quantidade de usuários que tentavam acessar o anúncio.

O técnico italiano é um antigo sonho do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para assumir o comando da Seleção Brasileira — mesmo faltando apenas um ano para a Copa do Mundo. A entidade tem pressa na definição, já que os próximos compromissos estão marcados para os dias 4 e 9 de junho, contra Equador e Paraguai, confrontos decisivos na disputa por uma vaga no Mundial de 2026.

- Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro - afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Com a assinatura dos contratos e a formalização do compromisso, Ancelotti se tornará o primeiro técnico estrangeiro a comandar a Seleção Brasileira masculina em sua história. A expectativa em torno de sua chegada é alta. Em toda carreira, o treinador acumula passagens por Milan, Chelsea, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e o próprio Real Madrid.

CBF quer mudar "status" da Seleção com Carlo Ancelotti

A iminente chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira pode representar muito mais do que uma mudança no comando técnico. A contratação do italiano é vista como estratégica para manter a autoridade e a estabilidade do presidente Ednaldo Rodrigues, que enfrenta forte pressão judicial e política. Desde 2023, Ednaldo pretende trazer Ancelotti, mesmo que isso signifique esperar mais tempo do que o ideal para definir o novo técnico da Seleção.