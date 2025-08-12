Clube da Premier League faz ataque à Uefa: ‘Privilégio e poder’

O Crystal Palace, da Premier League, fez um ataque à Uefa após ter tido negado o direito de disputar a próxima edição da Europa League. Apesar da conquista da FA Cup na última temporada, a equipe participará da Conference League.

- Aparentemente, clubes, organizações e indivíduos têm privilégio e poder. Essa influência crescente e prejudicial destruiu as esperanças e os sonhos dos torcedores do Crystal Palace e não é um bom presságio para times ambiciosos de toda a Europa que competem para progredir, quando regras e sanções são aplicadas de forma desigual e flagrante. Estruturas multiclubes se escondem atrás da farsa de um “blind trust”, enquanto clubes como o nosso, que não têm qualquer ligação com outro clube, são impedidos de jogar na mesma competição. Para agravar a injustiça, clubes que parecem ter grandes acordos informais entre si também podem participar e até mesmo jogar uns contra os outros.

Após a decisão da Uefa, o Crystal Palace chegou a recorrer no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), mas a entidade negou o recurso da equipe inglesa. Na sequência da nota, o clube da Premier League lamentou o fato de ter ficado de fora da Europa League.

- Embora respeitemos os membros do tribunal do CAS, o processo foi criado para restringir severamente e, no nosso caso, tornar quase impossível receber uma audiência justa. A decisão da UEFA tem implicações mais amplas para a governança do esporte. Uma combinação de regulamentos mal concebidos e sua aplicação desigual significa que nossos brilhantes torcedores serão privados da chance de assistir a esta equipe competir na Liga Europa pela primeira vez em nossa história. A UEFA deve cumprir seu mandato de aprovar regras coerentes que sejam devidamente comunicadas e aplicadas, com períodos razoáveis para resolver incertezas e sanções consistentes, tratando todos os clubes igualmente com um processo de apelação adequado. Embora continuemos a receber aconselhamento jurídico sobre os próximos passos, competiremos na Conference League com a mesma determinação e vontade de vencer que caracterizam este clube incrível.

Sem a Europa League, o Crystal Palace estreia na Conferece League no dia 21 de agosto na etapa que precede a fase de liga. A equipe inglesa ainda não possui adversário definido, que será conhecido na quinta-feira (14).

